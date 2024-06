Astoria, 10 biglietti gratis. Torna la saga horror ’A Quiet Place: Giorno 1’

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Astoria a partire dalle 20 di oggi. In sala arriva A Quiet Place: Giorno 1. Il film diretto da Michael Sarnoski è un prequel (nonché terzo capitolo) della saga horror ’A quiet place’. Gli spettatori sono accompagnati a rivivere il giorno in cui il mondo è piombato nel silenzio, dando vita all’incubo che ben conosce chi ha visto i capitoli precedenti della saga. Un’ordinaria giornata a New York viene sconvolta dall’arrivo di terribili creature aliene, assetate di sangue e dotate di udito a ultrasuoni, con cui cacciano gli esseri umani. Nel cast Joseph Quinn, Alex Wolff e Lupita Nyong’o. Nuovo arrivo anche Shoshana di Michael Winterbottom e basato su una storia vera. Gli agenti britannici Thomas Wilkin (Douglas Booth) e Geoffrey Morton (Harry Melling) si trovano a Tel Aviv alla fine degli anni Trenta, poco prima della costituzione dello Stato di Israele. Sono stati chiamati per indagare e rintracciare Avraham Stern (Aury Alby), uno scrittore e attivista israeliano in lotta per la libertà sionista che ha come scopo quello di cacciare le autorità britanniche. Stern si rifiuta di collaborare con la Gran Bretagna, sostenendo che la violenza sia l’unico modo per ottenere uno Stato Ebraico indipendente e finisco nel suo mirino anche Wilkin e Morton. Facendo leva sul suo potente carisma, Stern riesce ad avere grande seguito. Come molti abitanti di Tel Aviv, Shoshana (Irina Starshenbaum), che ha intrecciato una relazione con Wilkin, è una donna moderna, progressista e femminista. La giovane detesta le politiche promosse da Stern e dai suoi seguaci, ma con l’intensificarsi del clima di violenza sarà costretta a schierarsi e scegliere con chi combattere.

È una novità anche Hit Man - Killer per caso di Richard Linklater: Gary Johnson (Glen Powell), professore di psicologia un po’ impacciato, vive con i suoi gatti e collabora sotto copertura per il dipartimento di polizia di New Orleans. Quando gli viene chiesto di fingersi un killer per sventare possibili omicidi e incastrare i mandanti, si rivela incredibilmente abile, grazie anche ai camaleontici travestimenti di cui è capace. La sua doppia e solida identità viene messa in crisi dall’affascinante Madison (Adria Arjona), che gli commissiona l’uccisione del marito. Tra i due nasce una relazione che ribalterà ruoli e certezze in un travolgente e intenso mix di situazioni comiche, bollenti e pericolose... Rimane in programmazione il film d’animazione Pixar Inside Out 2: una nuova avventura nwlla testa dell’ormai adolescente Riley (Kensington Tallman). Riley sta per iniziare il liceo ed è alle prese con una serie di nuove Emozioni. Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che a detta di tutti gestiscono da tempo un’attività di successo, non sanno come comportarsi quando arriva Ansia,, destinata a stravolgere tutto nel quartier generale e non solo. Una carica di energia frenetica, Ansia si assicura con entusiasmo che Riley sia preparata per ogni possibile insuccesso. E sembra proprio che non sia sola...