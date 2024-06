Astoria, 10 lettori gratis. Arriva ’Inside Out 2’: nuove emozioni per Riley

Un biglietto omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 20. Arriva il film di animazione targato Pixar Inside Out 2, diretto da Kelsey Mann: una nuova avventura all’interno della mente dell’ormai adolescente Riley che ora sta per iniziare il liceo ed è alle prese con una serie di nuove emozioni. Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto che gestiscono da tempo un’attività di successo e non sanno come comportarsi quando arriva Ansia, destinata a stravolgere tutto nel quartier generale e non solo. Una carica di energia frenetica, Ansia si assicura con entusiasmo che Riley sia preparata per ogni possibile insuccesso. E sembra che non sia sola. A lei si aggiungono, infatti, Invidia, che sarà anche piccola ma sa bene cosa vuole. Ennui, annoiata e apatica è solita alzare gli occhi al cielo e aggiunge la perfetta dose di indifferenza adolescenziale alla personalità di Riley, quando ne ha voglia. E infine Imbarazzo, a cui piace stare in disparte, il che non è facile per questo tipo robusto dalla carnagione rosa acceso.

Nuovo arrivo anche Fuga in Normandia, diretto da Oliver Parker. Il film racconta la storia di Bernard Jordan (Michael Caine), un uomo di 80 anni che si trova in una casa di riposo insieme alla moglie. Il giorno del 70° anniversario dello sbarco in Normandia, l’anziano decide di mettere in atto una ‘grande fuga’ dalla casa di cura per raggiungere gli altri veterani del conflitto mondiale, così da potere rendere memoria tutti insieme in Francia ai commilitoni morti. La sua fuga diventa subito un’eccentrica notizia che raggiunge ogni capo del mondo, tanto che il fuggitivo diventa l’attrazione della prima pagina di diversi giornali. Peccato, però, che sia stata riportata solo una parte della storia di Bernard. Nuovo in sala anche The Bikeriders, diretto da Jeff Nichols. Raccontando le vite dei suoi membri, segue l’ascesa di un club di motociclisti, che in un decennio passano dall’essere degli outsiders a una vera banda. Kathy (Jodie Comer) fa parte dei Vandals ed è sposata con un motociclista spericolato di nome Benny (Austin Butler). Nel corso degli anni, la donna cerca di fare del suo meglio per destreggiarsi tra il temperamento del marito e la fedeltà che quest’ultimo deve a Johnny (Tom Hardy), il leader della banda. Kathy, infatti, sa benissimo che deve compete con il capo dei motociclisti per le attenzioni di Benny. Mentre la vita dei Vandals diventa sempre più pericolosa, tanto che il gruppo sembra aver imboccato una strada sinistra, Kathy, Benny e Johnny saranno costretti a fare delle scelte sulla loro lealtà verso il club e tra loro.

Resta, infine, la seconda parte de L’arte della gioia, miniserie tratta dall’omonimo romanzo postumo di Goliarda Sapienza. Diretto da Valeria Golino (Euforia, Miele) e da lei scritto con Luca Infascelli, Francesca Marciano, Valia Santella e Stefano Sardo. Nei giorni scorsi era uscita in sala la prima parte: il drama segue Tecla Insolia (La bambina che non voleva cantare) nei panni di Modesta, una giovane donna spregiudicata, sensuale e coraggiosa.