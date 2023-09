Astoria, arriva ’Asteroid City’ di Wes Anderson

Un biglietto omaggio ai primi dieci lettori che consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria, oggi a partire dalle 18. In cartellone arriva Asteroid City di Wes Anderson. Il film è ambientato intorno al 1955 in un’immaginaria e remota cittadina americana desertica, nota come Asteroid City, dove si svolge un convegno di astronomia, noto come Junior Stargazer. La convention attira studenti con i rispettivi genitori, che giungono da ogni punto del paese per prendere parte alla competizione accademica che si tiene durante lo Junior Stargazer. È qui che diverse vite si incontrano e si sovrappongono in modi del tutto inaspettati. Quando i visitatori di Asteroid City hanno un incontro molto ravvicinato, l’esercito americano decide di intervenire, costringendo tutti i testimoni a una quarantena nella cittadina. Tra loro c’è chi progetta di fuggire di nascosto, chi cerca di tornare alla realtà, nonostante la visita aliena, e chi, dopo aver compreso che non siamo soli nell’universo, inizia a riflettere sulle credenze religiose e le teorie esistenziali. Nel cast moltissimi volti noti di Hollywood, tra cui Edward Norton, Scarlett Johansson e Tom Hanks. Arriva anche The Creator di Gareth Edwards. Ambientato in un futuro devastato dalla guerra combattuta tra la razza umana e le forme di intelligenza artificiale, racconta la storia di Joshua (John David Washington), ex agente delle forze speciali, che ha di recente perso sua moglie (Gemma Chan). L’uomo viene reclutato per dare la caccia e uccidere Creator, inafferrabile architetto dell’avanzata AI. Nelle mani di quest’ultimo c’è il destino del mondo, perché ha sviluppato una misteriosa arma, che potrebbe mettere fine alla guerra, ma anche all’intera umanità. Joshua insieme al suo team di agenti d’élite riesce a superare le linee nemiche nel territorio invaso e detenuto dall’AI, ma una volta ritrovatosi di fronte all’arma apocalittica, farà una scoperta agghiacciante: la pericolosa arma che Joshua dovrebbe annientare ha l’aspetto di un bambino.

Rimane Felicità di Micaela Ramazzotti che racconta la storia di una famiglia disfunzionale, composta da genitori egoisti e manipolatori, che priva i propri figli di ogni possibile speranza di libertà futura. L’unica che può salvare Claudio da questo destino è sua sorella Desirè, decisa a combattere contro ogni convinzione e privazione in nome dell’unica forma di amore che conosce e pur di raggiungere un briciolo di felicità. Nel cast del film, oltre alla stessa Micaela Ramazzotti, troviamo Max Tortora, Anna Galiena, Matteo Olivetti e Sergio Rubini. Ancora in sala Assassinio a Venezia di e con Kenneth Branagh. Rimane, infine, Oppenaimer di Christopher Nolan. Il film è ambientato negli anni ‘40 ed è incentrato sulla figura storica dello scienziato americano J. Robert Oppenheimer, interpretato da Cillian Murphy, considerato uno dei padri dell bomba atomica.