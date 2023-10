Astoria, arriva il nuovo ‘Me contro te’

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18.30. In sala arriva Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, è tratto dall’omonimo romanzo di David Grann incentrato su quanto accaduto in Oklahoma, nella contea di Osage agli inizi degli anni Venti del Novecento. In quel periodo sono stati scoperti nella zona diversi giacimenti di petrolio, permettendo a diversi membri della tribù indiana di Osage di arricchirsi molto. Questo nuovo stato di benessere dei nativi americani catturò l’attenzione di moltissimi bianchi, che desiderosi di far soldi con il petrolio, iniziarono a manipolare, estorcere e sottrarre con l’inganno i beni degli Osage. Parallelamente al loro arrivo in zona si sono verificati una serie di omicidi, aventi come vittime proprio alcuni cittadini facoltosi della tribù. Essendo i morti tutti proprietari di territori in cui è stata rinvenuta la presenza del bramato oro nero, l’Fbi decide di aprire un’indagine sui decessi sospetti. Il ranger Tom White (Jesse Plemons) viene incaricato di indagare sul caso e scovare il killer autore di tutti questi omicidi. Nelle indagini interviene anche Ernest Burkhart (Leonardo Di Caprio), giovane reduce della Grande Guerra, sposato con l’indiana Mollie (Lily Gladstone). E’ una novità anche Me Contro Te – Il Film: Vacanze in Transilvania, film diretto da Gianluca Leuzzi, racconta come i Me Contro Te si ritrovino ancora una volta a vivere un’entusiasmante avventura. Questa volta Viperina, Perfidia (Antonella Carone) e la banda dei Malefici si riuniscono nell’ormai abbandonato laboratorio del Signor S. per complottare contro Luì e Sofì (Luigi Calagna e Sofia Scalia) e mettere in atto un altro piano malvagio contro il mondo. Il perfido gruppo ha intenzione di oscurare il Sole, usando un prezioso diamante delle paure, che trasformerebbe la Terra in un luogo oscuro e desolato. Questo diamante, però, si torva in uno dei posti più spaventosi del nostro pianeta: in Transilvania, nel castello del Conte Dracula...

Resta L’ultima volta che siamo stati bambini, il film diretto da Claudio Bisio. Siamo nell’estate del 1943, quattro bambini sono amici inseparabili. Italo (Alessio Di Domenicoantonio) è figlio di un ricco Federale, Cosimo (Vincenzo Sebastiani) ha il papà che combatte al confino, Vanda (Carlotta De Leonardis) è un’orfana e Riccardo (Lorenzo McGovern Zaini) è figlio di un’agiata famiglia ebrea. Nell’autunno dello stesso anno, Riccardo viene portato in un campo di concentramento. I suoi amici decidono di onorare il patto andando in missione per convincere i tedeschi a liberarlo. Ad accompagnarli ci sono due adulti, Agnese (Marianna Fontana), suora dell’orfanotrofio in cui vive Vanda, e Vittorio (Federico Cesari), fratello di Italo. Inizia così un viaggio attraverso l’Italia dilaniata dalla guerra, una storia di spensieratezza e di desiderio di libertà vista dagli occhi dei ragazzini che, guidati dall’incoscienza dell’infanzia, non si arrendono neanche di fronte a una delle pagine più oscure della storia mondiale. Resta anche Dogman di Luc Besson. Il film racconta la storia di un ragazzo di nome Doug (Caleb Landry Jones) che sin da bambino ha subito violenze e maltrattamenti da parte del patrigno, crescendo in compagnia degli unici amici che aveva, ovvero dei fedelissimi cani. Una volta adulto, Doug, ancora tormentato dai ricordi della sua infanzia, si ritira in solitaria e si rintana in una scuola abbandonata, dove vive insieme a un branco di cani. L’uomo si esibisce come drag queen, ma il suo sostentamento arriva proprio dai suoi amici a quattro zampe, che sono stati la sua ancora di salvezza in questa esistenza misera e con cui ha ormai sviluppato un legame profondo. I cani non sono soltanto i suoi amici, ma anche i suoi complici... Rimane ancora anche Pow Patrol: il super film, cartoon che riporta sul grande schermo i cagnolini magici amatissimi dai bambini.