Astoria, arrivano ’Arf’ e ’Povere Creature!’

Un biglietto per il cinema in regalo ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18.30. In sala arriva Povere Creature!. Il film diretto da Yorgos Lanthimos candidato agli Oscar racconta la storia di Bella Baxter (Emma Stone), una donna moderna, con una sessualità molto spigliata per il suo tempo. Un giorno, mentre cerca di sfuggire al marito violento, ha un incidente e muore affogata. Grazie a un esperimento del dottor Godwin Baxter (Willem Dafoe), scienziato brillante e poco ortodosso, Bella torna a vivere, protetta da chi le ha ridato la vita. Sotto la guida di Baxter, la donna rediviva avverte, però, un profondo desiderio di imparare. Bramosa di fare ritorno a quella mondanità che tanto le manca, Bella decide di fuggire insieme a Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un avvocato noto non solo per la sua abilità ma anche per la sua dissolutezza. I due vivono una travolgente avventura di continente in continente, mentre Bella, ormai totalmente libera da ogni giudizio, è sempre più decisa a difendere ogni forma di disuguaglianza ed emancipazione. Nuovo arrivo anche il film di animazione Arf, diretto da Simona Cornacchia e Anna Russo. Il film racconta la storia di un bambino che non è in grado di parlare, ma solo di abbaiare. Il suo nome è Arf ed è nato in un paese che sta combattendo un terribile guerra. Il bambino è stato salvato da Bianca, una cagna che lo ha cresciuto nella collina ai margini della cittadina insieme a un branco di altri cani randagi. Quando la guerra arriva perfino laggiù, a causa di una retata tutti i cani si disperdono e Arf viene prelevato per essere portato in un campo di prigionia, dove si trovano altri bambini... Ecco, poi, I soliti idioti 3 - Il ritorno, di Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio e Martino Ferro. Il duo Mandelli e Biggio è riunito in una commedia dove i loro personaggi si misureranno con la contemporaneità e si confronteranno con i grandi temi del presente attraverso cinque storie raccontate in parallelo. Argomento principale che collegherà i vari segmenti sarà la famiglia: il duo comico cerca di dare una definizione a questo termine e di rispondere alla domanda ‘Cosa si intende per famiglia?’. Resta The Holdovers - Lezioni di vita di Alexander Payne. Paul Hunham (Paul Giamatti) è un insegnante che non piace né agli studenti, né ai colleghi. È il Natale del 1970 e Paul resta a scuola durante le vacanze come supervisore degli studenti che ancora non hanno potuto far ritorno a casa. Ben presto gli resta affidato solo il 15enne Angus (Dominic Sessa). Oltre a loro c’è anche la capocuoca Mary (Da’Vine Joy Randolph). I tre si ritroveranno a formare un’improbabile famiglia. Rimane anche Pare parecchio Parigi, di Leonardo Pieraccioni. Tre fratelli (Pieraccioni, Chiara Francini, Giulia Bevilacqua) decidono di esaudire il desiderio del loro padre (Nino Frassica) di andare con loro a Parigi, o meglio: fingono di esaudirlo, infatti le condizioni dell’uomo non gli permettono di allontanarsi dalla struttura nella quale è ricoverato. Ancora in sala, infine, 50 km all’ora, di Fabio De Luigi con Stefano Accorsi e Fabio De Luigi.