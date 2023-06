Astoria, arrivano ’Transformers’ e ’Mindcage’

Un biglietto omaggio ai primi dieci lettori che oggi consegneranno questa pagina alla cassa dell’Astoria a partire dalle 20. In sala arriva Transformers: Il Risveglio diretto da Steven Caple Jr. Il film è ambientato negli anni ‘90 a Brooklyn e in Perù. Il film introdurrà: i Maximal, discendenti degli Autobot; i Predacon, discendenti dei Decepticon, e i Terrorcons, gruppo di Decepticon in grado di trasformarsi in bestie mitologiche. A capo dei cattivi c’è il villain Scourge. Ci saranno, però, anche volti familiari, come quello dell’amato Bumblebee e di Optimus Prime in compagnia di altri autobot, tra cui Mirage, che diventa una Porsche, Arcee, autobot femmina che si trasforma in una Ducati, e Nightbird, l’autobot ninja.

Arriva anche Mindcage - Mente criminale di Mauro Borrelli. Gli agenti Jake Doyle e Mary Kelly (Martin Lawrence e Melissa Roxburgh) sono impegnati nella ricerca di un serial killer, che sembra imitare i crimini commessi da The Artist (John Malkovich), un altro assassino già incarcerato. Per capire come agisce il killer, i due detective si ritrovano costretti a chiedere aiuto allo stesso The Artist, ma la cosa non si rivelerà per nulla semplice. Mary cercherà di ricavare indizi tramite alcuni colloqui in carcere con il celebre serial killer, tentando di entrare nella sua mente e di conseguenza estrapolare informazioni che potrebbero aiutarla a incastrare l’imitatore. Peccato che lei e Jake si ritrovino al centro di un perverso gioco messo in atto dall’assassino, che li porterà a un’estenuante corsa contro il tempo.

Resta il film di animazione Spider-Man: Across the Spider-Verse di Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson. Il film vede ancora una volta protagonista Miles Morales, ormai adulto e studente al college. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l’amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene trasportato nel Multiverso. Qui Mike incontra una squadra di Spider-Eroi, che ha il compito di proteggere l’esistenza. Ma quando gli eroi si ritrovano a dover affrontare un nuova e pericolosa minaccia, si ritrovano in disaccordo sul da farsi, arrivando perfino a scontrarsi. In quest’occasione Miles si ritrova contro tutti gli altri ‘ragni’ e dovrà ridefinire cosa significa per lui essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.

Rimane La Sirenetta di Rob Marshall, trasposizione in live-action del classico d’animazione Disney del 1989. Ariel (Halle Bailey) è una sirena con il dono del bel canto, figlia di Re Tritone (Javier Bardem). La giovane è da sempre attratta dal mondo terrestre. Quando incontra il principe Eric (Jonah Hauer-King), la sua attrazione diventa molto più che semplice curiosità. Nonostante alle sirene sia proibito avere contatti con gli umani, Ariel spera di conquistare il suo amato. Per farlo stringe un patto con la strega del mare Ursula (Melissa McCarthy): scambierà la sua voce in cambio di un paio di gambe umane.