Astoria, azione e romanticismo: 10 lettori gratis

Indy (Harrison Ford) che non è più quello che affrontava i nazisti in un castello inglese, nel lontano 1944. Siamo infatti nel 1969, nei frenetici giorni dell'Allunaggio, un Indiana accasato con Marion è ormai prossimo al ritiro e si sente superato dal mondo che lo circonda, tanto che scienziati ex-nazisti come Voller (Mads Mikkelsen) collaborano persino con la NASA. Proprio quando sta per appendere la frusta al chiodo, il prof. Henry Jones è costretto a tornare in azione a causa dalla sua figlioccia Helena (Phoebe Waller-Bridge). La ragazza, un'abile truffatrice, è riuscita a entrare in possesso di un prezioso e raro artefatto che suo padre aveva affidato alle cure di Indy, il cosidetto Archimedes Dial (Il Quadrante di Archimede), un dispositivo che si dice possieda la straordinaria capacità di individuare le fratture temporali. Helena, è riuscita a rubare il quadrante ed è fuggita rapidamente dal paese, decisa a venderlo al miglior offerente. Tra questi ultimi anche Voller, in compagnia del suo lacché Klaber (Boyd Holbrook). In tutto questo l'agente governativa Mason (Shaunee Renette Wilson) segue la situazione e deve capire da che parte stare.

È una novità anche 99 Lune, diretto da Jan Gassmann. Il film racconta la storia di Bigna e Frank, due giovani diversi sia nel pensiero che nel modo di vivere. Lei è una scienziata di ventotto anni, solita tenere ogni cosa sotto controllo, perfino il suo desideri carnali; lui, invece, di anni ne ha trentatré, sempre con la mente annebbiata dall’uso di droghe e alla ricerca di affetto. Nonostante appartengano a due mondi diversi, i due finiranno per imbattersi l’uno nell’altra, iniziando una relazione appassionata.

Rimane in cartellone Emily, film diretto da Frances O’Connor che tratteggia la storia di Emily Brontë, la giovane e irriverente scrittrice inglese interpretata qui da Emma Mackey. Un’anziana Emily viene spinta dalla sorella Charlotte a raccontare cosa l’abbia ispirata durante la stesura di Cime Tempestose. È così che ha inizio il racconto della vita dell’autrice e della ricerca della sua voce letteraria. Questo viaggio introspettivo vede la giovane Emily affrontare alcuni drammi familiari e superare i confini della sua vita di donna dell’Ottocento. Emily una ribelle, non attratta dalla prospettiva di un vantaggioso matrimonio che possa donarle una vita agiata né accetta un destino professionale come insegnate, uno dei pochi mestieri riservati alle donne del tempo. Resta, infine, Elemental, film d’animazione Disney Pixar che segue le avventure e di un’insolita coppia, Ember e Wade, in una città in cui gli abitanti, ovvero fuoco, acqua, terra e aria, vivono tutti insieme in diverse zone.