Astoria, ’Cinque secondi’ gratis per 10 lettori

In cartellone arriva Cinque secondi di Paolo Virzì. Adriano Sereni (Valerio Mastandrea) è un uomo burbero e solitario che vive nelle stalle ristrutturate di Villa Guelfi, antica dimora in rovina. Un giorno, scopre che la villa vicina è stata occupata da una comunità di giovani studenti e neolaureati, che si dedicano con energia e ostinazione a riportare in vita la campagna e i vigneti abbandonati. L'arrivo di questi intrusi lo infastidisce, e non tarda a pensare di cacciarli via con ogni mezzo. Ma fra quei ragazzi c'è Matilde (Galatea Bellugi), la nipote dell'ultimo conte Guelfi, che è cresciuta in quel luogo e ha lavorato con il nonno nei vigneti, imparando la pazienza della terra e la sua durezza. Matilde è curiosa di Adriano e del suo passato, inizia a osservarlo con attenzione, chiedendosi perché un uomo come lui viva lì da solo e rifiuti ogni forma di socialità, quasi difendendo un segreto. Datato, ma allo stesso tempo un nuovo arrivo: in vista di Halloween è prevista la proiezione speciale di Frankenstein Junior, la commedia del 1974 diretta da Mel Brooks che rilegge il classico della letteratura in chiave grottesca, anche grazie all'interpretazione di un esilarante Gene Wilder. In sala anche La vita va così diretto da Riccardo Milani, ambientato in un angolo meraviglioso della Sardegna che resiste al capitalismo sfrenato e racconta la storia di una comunità costretta a un bivio drammatico: scegliere tra il sogno di avere un lavoro stabile e la necessità di difendere il proprio territorio e la propria identità. Il film è ispirato a una storia vera che ha avuto risonanza anche a livello internazionale. Nel cast Diego Abatantuono e Virginia Raffaele. Ancora in cartellone Bugonia: diretto da Yorgos Lanthimos, racconta la storia di Teddy (Jesse Plemons), apicoltore solitario e paranoico, ossessionato dalle teorie del complotto e convinto che la Terra sia ormai infiltrata da esseri provenienti da un'altra galassia. Secondo le sue ricerche, un gruppo di extraterrestri avrebbe assunto sembianze umane con l'obiettivo di sterminare l'umanità. Tra questi, Teddy è certo di aver individuato una figura chiave: Michelle Fuller (Emma Stone), la carismatica e potente ceo di una multinazionale farmaceutica per cui lui stesso lavora come semplice addetto ai pacchi. Resta, poi, After the Hunt - Dopo la caccia di Luca Guadagnino. Alma Olsson (Julia Roberts) è una docente di filosofia che si trova a un bivio: mentre lotta per ottenere la cattedra che sente di meritare, Maggie Price (Ayo Edebiri), una studentessa brillante e ambiziosa, denuncia uno dei docenti del dipartimento, il carismatico e controverso professore Henrik Gibson (Andrew Garfield), per comportamento inappropriato… Ancora sullo schermo Tre ciotole di Isabel Coixet, ispirato all'ultima opera di Michela Murgia. Marta e Antonio (Alba Rorwacher ed Elio Germano) si lasciano dopo un banale litigio. Quando Marta scopre che la sua assenza di appetito ha a che fare non con la fine della relazione, ma con un problema di salute, tutto improvvisamente cambia: non solo il cibo ha un altro sapore, ma anche la musica, il desiderio e la certezza delle scelte compiute.