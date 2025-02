Astoria, ecco Bridget Jones e ’The Brutalist’

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegnano una copia di questa pagina alla cassa del cinema Astoria a partire dalle 18.

Sul grande schermo, in anteprima, c’è ’Bridget Jones: un amore di ragazzo’, diretto da Michael Morris. Bridget Jones (Renée Zellweger) è rimasta vedova quattro anni prima, dopo la tragica scomparsa di Mark (Colin Firth) durante una missione umanitaria in Sudan, ed è ora una madre single che si destreggia tra il lavoro e la crescita dei suoi due figli. Sebbene circondata dall’affetto dei suoi amici di sempre e persino dall’ex amante Daniel Cleaver (Hugh Grant), Bridget si trova in un periodo di stasi emotiva e cerca di trovare una nuova strada per sé e per i suoi cari. Spronata dagli amici, decide di rimettersi in gioco e si avventura nel mondo delle app di incontri, dove viene subito affascinata da un giovane e intrigante corteggiatore (Leo Woodall).

In sala arriva poi ’Captain America: Brave New World’. Si tratta non solo del sequel di ’Captain America: Civil War’, ma anche del primo film a seguire la timeline successiva ad ’Avengers: Endgame’, e ha come protagonista Sam Wilson (Anthony Mackie), meglio conosciuto come Falcon, al quale era stato donato lo scudo dallo stesso Steve Rogers. Dopo l’incontro con il neoeletto Presidente degli Stati Uniti, Thaddeus Ross (Harrison Ford), Sam si ritrova a dover fronteggiare un incidente internazionale.

Nuovo arrivo anche ’Tornando a Est’, il nuovo film made in Cesena (con qualche scena girata anche a Forlì) di Antonio Pisu, sequel di ‘Est, dittatura last minute’. Ci troviamo nel 1991, due anni dopo la caduta del muro di Berlino. Pago, Rice e Bibi (Lodovico Guenzi, Matteo Gatta e Jacopo Costantini) dopo il viaggio in Romania sono tornati alle loro precedenti vite in quel di Cesena. Incoraggiato dagli amici, Bibi si mette in viaggio verso Sofia insieme a Pago e Rice per conoscere finalmente Yuliya, ma una volta giunti in Bulgaria per i tre inizieranno i guai. Il trio, infatti, verrà scambiato per spie internazionali e seguito dai servizi segreti italiani.

In sala c’è pure ’The Brutalist’. Il film diretto da Brady Corbet si svolge nell’arco di 30 anni e racconta la vita dell’architetto ebreo László Toth e sua moglie Erzsébet (Adrien Brody e Felicity Jones). Siamo nel 1947 in Ungheria, quando la coppia, sopravvissuta all’Olocausto, decide di andare a vivere negli Stati Uniti. Toth è un architetto visionario di grande talento e spera di trovare oltreoceano terreno fertile per i suoi progetti. I primi tempi sono duri, la famiglia deve affrontare umiliazione e fame. Il ‘sogno americano’ finalmente si avvera quando incontra il ricco industriale Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce), che gli commissiona la realizzazione di un grande monumento modernista. Per László è la sfida più importante della sua carriera. Ma dopo aver raggiunto l’apice, dovrà fare i conti con il rovescio della medaglia.

Resta ’A complete unknown’, il film diretto da James Mangold. Nella New York degli anni ’60 un musicista diciannovenne del Minnesota, Bob Dylan (Timothée Chalamet), si sta affermando come cantante folk. Seguiamo le sue esibizioni nelle sale da concerto della Grande Mela e assistiamo alla sua rapidissima ascesa verso la cima delle classifiche. Grazie all’inconfondibile fascino delle sue canzoni, la sua popolarità travalica presto i confini del Nord America regalandogli un successo mondiale. Il suo straordinario percorso artistico di quegli anni culmina con la rivoluzionaria esibizione rock and roll al Newport Folk Festival nel 1965.

Ancora in sala infine ’10 Giorni con i Suoi’, commedia familiare diretta da Alessandro Genovesi con protagonisti Fabio De Lugi e Valentina Lodovini nei panni rispettivamente di Carlo e Giulia, che chiude la trilogia della famiglia Rovelli, iniziata nel 2019.