Astoria, ecco De Niro e ’L’amore, in teoria’

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Astoria dalle 18.

In cartellone arriva ’In viaggio con mio figlio’, diretto da Tony Goldwyn. Max Brandel (Bobby Cannavale) è un comico fallito che cerca disperatamente di rimettere insieme i pezzi della sua vita. Dopo aver rovinato la sua carriera e il suo matrimonio con Jenna (Rose Byrne), si ritrova a vivere con suo padre Stan (Robert De Niro). Max ha un figlio, Ezra (William A. Fitzgerald): dopo che questi viene espulso dall’ennesima scuola, Jenna vorrebbe mandarlo in un istituto per bambini con esigenze particolari, ma Max teme che questo significhi limitarne il potenziale. Ma quando Ezra scappa di casa e ha un incidente i medici, sospettando che abbia cercato volontariamente il pericolo, propongono una terapia farmacologica. Max allora prende una decisione drastica: lo porta con sé in un viaggio attraverso gli Stati Uniti, convinto di poter trovare un’alternativa migliore per lui.

Nuovo arrivo anche ’L’amore, in teoria’, di Luca Lucini. Leone (Nicolas Maupas) è il fidanzato ideale: adorato dai genitori di Carola (Caterina De Angelis), che credono abbia aiutato la figlia a lasciarsi alle spalle la relazione con il poco raccomandabile Manuel. Ma la verità è ben diversa: Leone è solo una copertura, e Carola continua a vedere Manuel di nascosto. Quando un crimine scuote le loro vite, Leone si ritrova ingiustamente accusato al posto di Manuel, e condannato ai servizi sociali. Ma questa punizione si trasforma presto in un’opportunità.

Resta ’30 Notti con il mio ex’, diretto da Guido Chiesa. Bruno (Edoardo Leo) è un padre single metodico e ansioso, con una vita fatta di abitudini rassicuranti. Ma tutto cambia quando, su insistenza della figlia, Bruno accetta di ospitare per un mese l’ex moglie Terry (Micaela Ramazzotti), appena uscita da un lungo ricovero psichiatrico, che sconvolgerà ogni equilibrio con la sua schiettezza.

Rimane anche ’Queer’, di Luca Guadagnino. Il film è ambientato a Città del Messico negli anni ’40, dove l’americano Lee (Daniel Craig) passa il tempo frequentando i bar della città, pieni di persone ai margini della società. S’infatua di un militare della Marina americana in congedo, Allerton (Drew Starkey), un tossicodipendente con cui intraprenderà un viaggio in Sud America alla ricerca della droga ‘Yage’, che secondo Lee lo renderà un sensitivo...

Resta Un Film Minecraft, di Jared Hess, la trasposizione in live-action dell’omonimo videogioco, su un gruppo di improvvisati avventurieri, formato da Garrett Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) e Dawn (Danielle Brooks), che dimenticano i loro quotidiani problemi quando vengono trascinati in uno strano mondo, l’Overworld, attraverso un misterioso portale apparso dal nulla.

Rimane anche ’Le assaggiatrici’, film diretto da Silvio Soldini. Nel 1943, alcune giovani vengono prelevate dal loro villaggio e costrette a diventare assaggiatrici dei cibi che dovrà mangiare Hitler, stringendo tra loro alleanze, patti segreti e amicizie.