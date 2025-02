Astoria, ecco ’Diva Futura’ e ’We live in time’

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Astoria a partire dalle 18.

In cartellone arriva ’Diva Futura’, il film diretto da Giulia Louise Steigerwalt che racconta con la voce di Debora Attanasio (Barbara Ronchi), la storia della prima agenzia di pornostar in Italia: Diva Futura. Siamo nel 1983, Debora è una giovane studentessa che cerca un lavoro per mantenersi, e quando Riccardo Schicchi (Pietro Castellitto) le offre un posto da segretaria nella sua nuova agenzia, lei accetta senza sapere che avrebbe fatto la Storia. Schicchi, insieme a Ilona Staller, in arte Cicciolina (Lidija Kordic), cura gli interessi delle più famose pornostar al mondo, tra cui Moana Pozzi (Denise Capezza), Eva Henger (Tesa Litvan) e Milly D’Abbraccio.

Nuovo arrivo anche ’We Live in Time – Tutto il tempo che abbiamo’ di John Crowley, una storia d’amore divertente, coinvolgente e ricca di emozioni tra Tobias e Almut (Andrew Garfield e Florence Pugh, entrambi candidati agli Oscar). Lei è un’aspirante chef che sta costruendo la sua carriera, lui è appena uscito da storia difficile, ma il loro incontro fortuito cambierà per sempre le loro vite. Si innamorano perdutamente, costruiscono la casa dei loro sogni e diventano una famiglia, ma dagli scatti di queste fasi del loro amore emerge una verità che metterà a dura prova la loro relazione.

Resta ’Babygirl’. Il film diretto da Halina Reijn vede protagonista Romy (Nicole Kidman, candidata agli Oscar), amministratrice delegata di un’azienda che perde la testa per Samuel (Harris Dickinson), assistente stagista da poco arrivato in azienda. Romy inizia una relazione segreta con l’affascinante ragazzo, mettendo in serio pericolo la sua posizione professionale e rischiando di rovinare la sua famiglia.

Rimane anche ’A complete unknown’, di James Mangold. Siamo nella New York degli anni ’60 dove un musicista diciannovenne del Minnesota, Bob Dylan (Timothée Chalamet), si sta affermando come cantante folk. Seguiamo le sue esibizioni nelle sale da concerto della Grande Mela, e a la sua rapidissima ascesa verso la cima delle classifiche. Grazie all’inconfondibile fascino delle sue canzoni, la sua popolarità travalica i confini del Nord America, regalandogli un successo mondiale che culmina con la rivoluzionaria esibizione rock and roll al Newport Folk Festival nel 1965.

Ancora in sala ’10 giorni con i suoi’ di Alessandro Genovesi, che riporta sullo schermo Fabio De Luigi e Valentina Lodovini nei panni rispettivamente di Carlo e Giulia Rovelli. Questa volta la famiglia è pronta a partire in vacanza per la Puglia, meta di studio della figlia maggiore, Camilla (Angelica Elli), che si trasferirà nella regione per iniziare l’università insieme al fidanzato Antonio (Gabriele Pizzurro). Carlo non è ancora pronto a lasciar andare la sua primogenita, e non si fida per nulla del ragazzo.

In sala, poi, c’è anche un ritorno: ’Il ragazzo dai pantaloni Rosa’ di Margherita Ferri, con Claudia Pandolfi e Samuele Carrino: una toccante storia sui terribili esiti che può avere il bullismo.