Astoria, ecco il fantasy ’The legend of Ochi’

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18.

In cartellone arriva ’Bird’. Il film diretto da Andrea Arnold, racconta la storia di Bailey (Nykiya Adams), una dodicenne che vive con suo fratello Hunter (Jason Buda) e suo padre Bug (Barry Keoghan) in una casa occupata abusivamente nel nord del Kent, in Inghilterra. La sua vita è segnata dal caos e dall’incertezza e dalla solitudine e le uniche ancore che le offrono qualche serenità sono il contatto con gli animali e l’amicizia inaspettata con un giovane uomo soprannominato Bird (Franz Rogowski). Questo strano ragazzo, che si rifugia sui tetti del quartiere, cerca la sua famiglia, un tempo vicina a quella di Bailey e il loro incontro diventa un simbolo di speranza e di ricerca di appartenenza, in un mondo che sembra sempre più lontano dalla normalità. Con Bird, Bailey sperimenta un legame che potrebbe offrirle una via d’uscita dal caos della sua vita, ma anche un modo per comprendere meglio se stessa e il suo posto nel mondo.

Nuovo arrivo anche ’The legend of Ochi’, di Isaiah Saxon. Yuri (Helena Zengel) è cresciuta in un villaggio remoto, nel quale le viene vietato di uscire dopo il tramonto e le viene insegnato a temere le creature della foresta. La giovane, però, dopo essere scappata di casa, scopre di essere in grado di comunicare con una rarissima specie animale che vive nella foresta, nota con il nome di ochi. Quando la ragazza si imbatte in un piccolo cucciolo di ochi, abbandonato dal suo branco, decide senza esitazioni di aiutarlo, così si imbarca così in un’avventura nella foresta alla ricerca del branco, per permettere al piccolo di riunirsi alla sua famiglia. Nel cast del film troviamo Willem Dafoe, Emily Watson e Finn Wolfhard.

Resta ’Black Bag - Doppio Gioco’, diretto da Steven Soderbergh. L’agente segreto George Woodhouse (Michael Fassbender) riceve un delicato incarico dal suo superiore Meacham (Gustaf Skarsgård): deve scoprire chi dall’interno dell’agenzia, ha trafugato un software top-secret. Tra i cinque sospettati c’è anche la moglie di George, Kathryn (Cate Blanchett), anch’essa agente. Nel tentativo di smascherare il traditore, George invita a cena a casa sua gli altri quattro sospetti: la specialista in immagini satellitari Clarissa (Marisa Abela), il suo compagno e superiore Freddie (Tom Burke), la psichiatra dell’agenzia Zoe (Naomie Harris), e il suo fidanzato James (Regé-Jean Page). Ma quella sera, un evento inatteso cambia tutto: Meacham, muore improvvisamente per un misterioso attacco cardiaco. I dubbi di George su Kathryn crescono e nel frattempo, James rivela a George che Kathryn ha accesso a un conto bancario a Zurigo con 7 milioni di sterline provenienti da fonti sconosciute. È davvero una traditrice o c’è qualcosa di ancora più grande in gioco? Diviso tra l’amore per sua moglie e il dovere verso il proprio paese, George si troverà di fronte a una scelta impossibile: seguire la ragione o il cuore.

Infine resta anche ’Thunderbolts’, il film Marvel diretto da Jake Schreier, riunisce un’improbabile squadra di antieroi composta da Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah John-Kamen), Taskmaster (Olga Kurylenko) e John Walker (Wyatt Russell). Reclutati da Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) per una missione segreta, questi emarginati, segnati da un passato turbolento, scoprono troppo tardi di essere caduti in una trappola mortale. In questa situazione critica, i Thunderbolts devono fare i conti con i propri demoni interiori e con un pericolo che minaccia il mondo intero. Le tensioni all’interno del gruppo crescono, alimentate da vecchie rivalità, traumi irrisolti e una fiducia reciproca che vacilla a ogni passo.