Astoria, ecco ’Le assaggiatrici’ e ’Lee Miller’

In cartellone arriva ’Le assaggiatrici’. Il film diretto da Silvio Soldini è ambientato nell’autunno del 1943 e racconta la storia di Rosa, una ragazza in fuga da Berlino. La giovane raggiunge un paesino isolato nei pressi del confine orientale, dove vivono i suoceri, ma scoprirà che nella foresta confinante si trova il quartier generale di Hitler. Il Führer non si fida neppure delle persone a lui più vicine e teme che possano avvelenarlo, motivo per cui una mattina fa prelevare dal villaggio un gruppo di ragazze, tra cui Rosa, che vengono condotte nel quartier generale per svolgere il compito di assaggiatrici dei cibi che dovrà poi mangiare Hitler. Tra i morsi della fame e il timore di morire, le assaggiatrici stringeranno alleanze, patti segreti e amicizie. Ma a Rosa accade qualcosa di inaspettato che la farà sentire una traditrice: si innamora di un ufficiale delle SS.

Nuovo arrivo anche ’Lee Miller’, di Ellen Kuras. Si tratta di un biopic tratto da ‘The lives of Lee Miller’, scritto dal figlio Anthony Penrose. Lee Miller (Kate Winslet), ex modella statunitense per Vogue dall’età di 19 anni e grande appassionata di fotografia fin dall’infanzia, parte per l’Europa durante la Seconda Guerra Mondiale in veste di fotoreporter proprio per la celebre rivista. La sua missione sarà quella di documentare le atrocità della guerra e mostrare al mondo intero il vero volto della Germania Nazista. Attraverso i suoi scatti denuncerà i crimini perpetrarti nei confronti degli ebrei e delle minoranze nei campi di concentramento.

Nuovo in scena ’E poi si vede’, di Giovanni Calvaruso. Protagonisti sono tre ragazzi con lo stesso obiettivo: vincere il concorso per un posto da impiegato nell’ufficio legale del Comune. Federico, laureato in giurisprudenza, ma solo per compiacere il padre consigliere, spera in una sua raccomandazione; Fabrizio è un avvocato sulla carta ma non praticante nella vita, mentre Luca da quando è nato ha avuto sempre la strada spianata. Solo per uno di loro si realizzerà il sogno di una vita, fin quando le cose non prenderanno una piega inaspettata. Il film segna il debutto sul grande schermo di Fabrizio e Federico Sansone, I Sansoni, già star sul web.

Resta in programmazione ’Biancaneve’: il film diretto da Marc Webb, è l’adattamento in live-action della classica fiaba Disney. In un regno ai confini di una foresta incantata, il re e la regina crescono la loro figlia, la dolce Biancaneve (Rachel Zegler). Ma quando la regina muore prematuramente, il re prende una nuova moglie (Gal Gadot), che finisce per sentirsi in competizione con la giovane...

Ancora sul grande schermo, infine, ’FolleMente’, il film diretto da Paolo Genovese che racconta la storia di un primo appuntamento surreale, in cui tra i personaggi non ci sono solo i due protagonisti, ma anche - incarnate - le emozioni nella loro mente. Nel cast: Pilar Fogliati, Edoardo Leo, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Claudia Pandolfi ed Emanuela Fanelli.