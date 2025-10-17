Astoria, ecco l’ultimo film di Guadagnino

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18. In cartellone arriva After the Hunt - Dopo la caccia. Il film diretto da Luca Guadagnino, segue una professoressa di filosofia, Alma Olsson (Julia Roberts), che si trova a un bivio sia personale che professionale, mentre lotta per ottenere la cattedra che sente di meritare. La sua routine viene stravolta quando Maggie Price (Ayo Edebiri), una studentessa brillante e ambiziosa, denuncia uno dei docenti del dipartimento, il carismatico e controverso professore Henrik Gibson (Andrew Garfield), per comportamento inappropriato. L’accusa, che tocca profondamente la comunità accademica, scatena una serie di reazioni contrastanti, portando caos pubblico e privato che rende difficile distinguere la verità dalle manipolazioni.

Nuovo arrivo anche Per te, diretto da Alessandro Aronadio. Il piccolo Mattia (Javier Francesco Leoni) ha un rapporto speciale con il padre Paolo (Edoardo Leo). L’uomo, ha iniziato lentamente a perdere frammenti della propria memoria a causa di una malattia neuro-degenerativa, ma nonostante la sua vulnerabilità e l’incertezza riguardo al futuro, sceglie comunque di rimanere vicino a ciò che davvero conta nella sua vita: l’amore per la sua famiglia. Accanto a lui la moglie Michela (Teresa Saponangelo), presenza silenziosa ma fondamentale, e suo figlio Mattia, che con una maturità straordinaria diventa la sua guida e il suo sostegno.

Resta in sala Tre Ciotole, diretto da Isabel Coixet e ispirato all’ultimo romanzo di Michela Murgia. Il film segue una coppia, Marta e Antonio, che dopo quello che sembrava un banale litigio, si lasciano. Ognuno reagisce alla rottura in maniera diversa: Marta si chiude in se stessa e il suo appetito sparisce; Antonio, invece, da aspirante chef si butta completamente nel lavoro, ma - nonostante sia stato lui a lasciarla - non riesce a dimenticarla. Nel cast: Alba Rohrwacher ed Elio Germano.

Rimane anche Il professore e il pinguino di Peter Cattaneo. Siamo in Argentina nel 1976. Tom Michell (Steve Coogan), un insegnante inglese demotivato, accetta un lavoro in una prestigiosa scuola privata per figli di ricchi argentini ed espatriati. Arriva in un Paese segnato da profonde divisioni politiche e sociali, Tom fatica a trovare un senso alla sua nuova vita oltreoceano. Ma tutto cambia durante una breve vacanza in Uruguay. Su una spiaggia contaminata dal petrolio, Tom trova un pinguino in fin di vita. Spinto da un impulso inaspettato, lo salva, lo ripulisce e lo porta di nascosto con sé in Argentina...

Resta anche Una battaglia dopo l’altra, di Paul Thomas Anderson. Sono trascorsi sedici anni da quando Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), un tempo figura carismatica e idealista del collettivo libertario French 75, ha abbandonato la lotta armata per rifugiarsi in una vita marginale e solitaria. Una minaccia inaspettata che rischia di colpire la sua famiglia, però, lo spinge a tornare alla sua vecchia vita per difendere gli affetti più cari.