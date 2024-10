Astoria, ecco ’Megalopolis’ di Coppola

Un biglietto per il cinema ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18.30. In programmazione arriva Megalopolis, di Francis Ford Coppola. Cesar Catilina (Adam Driver) è un architetto di New Rome, che ha un piano utopistico per ricostruire la città, totalmente distrutta da una catastrofe, in un modo del tutto nuovo e innovativo. Vuole infatti utilizzare un materiale mai usato prima, il Megalon. Il suo sogno però è ostacolato dal sindaco Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), non pienamente convinto del progetto. Julia (Nathalie Emmanuel), la figlia del sindaco, quando s’innamora di Cesar vive una profonda crisi personale. La ragazza non vuole contrariare l’amato padre ma i suoi sentimenti per l’architetto animano il suo desiderio di emancipazione. In questa storia che ha l’aria di una tragedia, c’è anche Clodio Pulcher (Shia LaBeouf), cugino di Cesar, ossessionato da Julia e pronto a fare di tutto per conquistarla. E’ una novità anche L’Amore e altre seghe mentali, di e con Giampaolo Morelli. Guido è un 45enne che da tempo ha ridotto la sua vita sessuale alla compulsiva pratica dell’onanismo. Quando vuole masturbarsi si reca in un centro gestito da asiatici. Un tempo era fidanzato e progettava di sposarsi, ma lei è morta per un tragico incidente in moto con il suo amante. Da allora la sua vita è cambiata: da aspirante veterinario, è finito a lavorare part-time in un piccolo negozio di animali. Con lui, i suoi migliori amici, che non se la passano tanto meglio: Niky (Marco Cocci), ossessionato dalle relazioni online con giovani donne che si offrono su Onlyfans. Armando (Leonardo Lidi), inconsapevolmente incastrato in un matrimonio già finito. Il precario equilibrio di Guido viene sconvolto improvvisamente dall’arrivo di Giulia (Maria Chiara Giannetta), una ragazza strampalata che lavora come cameriera nel locale davanti al suo negozio.

Rimane in sala il cartoon Il Robot Selvaggio, la storia di un robot di nome Roz, che dopo un naufragio, si ritrova su un’isola remota e selvaggia, dove deve lottare per la sua sopravvivenza. Roz riesce ad adattarsi al nuovo ambiente e impara molto dalla fauna selvatica dell’isola, instaurando un’amicizia con gli animali del posto, legando in particolare con un cucciolo d’oca rimasto orfano. Ben presto quella che era un’inospitale isola diventa la sua casa. Rimane, infine, Iddu - L’ultimo Padrino, film diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. Dopo alcuni anni in prigione per mafia, Catello, politico di lungo corso, ha perso tutto. Quando i Servizi Segreti italiani gli chiedono aiuto per catturare il suo figlioccio Matteo, ultimo grande latitante di mafia in circolazione, Catello coglie l’occasione per rimettersi in gioco. Uomo furbo dalle cento maschere, instancabile illusionista che trasforma verità in menzogna e menzogna in verità, Catello dà vita a un unico quanto improbabile scambio epistolare con il latitante, del cui vuoto emotivo cerca d’approfittare. Un azzardo che con uno dei criminali più ricercati al mondo comporta un certo rischio... Nel cast Toni Servillo ed Elio Germano.