Astoria, ‘Eterno visionario’ fra i nuovi arrivi

In sala arriva Anora. Il film diretto da Sean Baker segue le avventure di una sex worker tra New York e Las Vegas. La donna (interpretata da Mikey Madison) ha la possibilità di vivere una storia da Cenerentola quando incontra e sposa impulsivamente il figlio di un oligarca. La notizia arriva in Russia e la sua favola rischia di andare in frantumi quando i genitori di lui partono per New York per far annullare il matrimonio.

È una novità anche Eterno visionario, diretto da Michele Placido. Il film offre uno sguardo penetrante su una particolare fase della vita di Luigi Pirandello (Fabrizio Bentivoglio, nella foto): ci si concentra su un amore travolgente e inarrivabile per Marta Abba (Federica Luna Vincenti), oltre che su un rapporto tempestoso con la follia della moglie Antonietta Portulano (Valeria Bruni Tedeschi). L’opera esplora anche il mondo emotivo di un uomo con legami conflittuali con i suoi tre figli Stefano (Giancarlo Commare), Lietta (Aurora Giovinazzo) e Fausto (Michelangelo Placido), attraverso diversi scenari affascinanti, che abbracciano Roma, la Stoccolma dei Nobel, la vivace Berlino dei cabaret di Kurt Weill, la Sicilia rurale degli zolfatari e dei paesaggi ancestralmente suggestivi, la Milano incantata dei primi del Novecento e l’America. Nel cast del film troviamo lo stesso Michele Placido nel ruolo di Saul Colin, agente e collaboratore di Pirandello.

Tra i nuovi arrivi, poi, The Substance, diretto da Coralie Fargeat. Il film segna l’approccio femminista della regista al body horror. Racconta la storia di Elisabeth (Demi Moore), un’attrice hollywoodiana finita nel dimenticatoio, che è stata licenziata dal programma di aerobica che conduceva per avere superato i 50 anni. La donna decide di rispondere a un annuncio in cui cercano persone su cui sperimentare un misterioso siero che ringiovanisce. Una volta che le è stata somministrata la sostanza, Elisabeth si rende conto che il siero agisce in maniera differente da come lei si aspettava, perché la porta a dare vita per partenogenesi a una versione più giovane e bella di lei di nome Sue (Margaret Qualley). Le regole prescritte dal siero sono molto chiare: le due donne dovranno alternarsi ogni settimana, cosicché una sia ibernata, mentre l’altra è in circolazione. In questo modo Elisabeth potrà percepire nello stato di ibernazione ogni cosa che Sue farà e rivivere tramite la giovane la propria giovinezza e i benefici che ne conseguono...

Novità anche per i più piccoli, con Un’Avventura Spaziale: Un film dei Looney Tunes, dove troviamo Porky Pig e Daffy Duck alle prese con le conseguenze dello schianto di un misterioso oggetto volante che ha squarciato il tetto della loro abitazione...

Rimane, infine, Parthenope diretto da Paolo Sorrentino, che racconta il lungo viaggio della vita di Parthenope (Celeste Dalla Porta e Stefania Sandrelli), dal 1950, quando nasce, fino a oggi. Un’epica del femminile senza eroismi, ma abitata dalla passione inesorabile per la libertà, per Napoli e gli imprevedibili volti dell’amore.