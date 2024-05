Astoria, Gosling e Scamarcio protagonisti

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18.30. In cartellone arriva The Fall Guy, diretto da David Leitch. Colt Seavers (Ryan Gosling) è uno stuntman un po’ acciaccato che, un anno dopo aver abbandonato la scena per concentrarsi sulla sua salute fisica e mentale, viene richiamato in servizio quando scompare il celebre protagonista di un film diretto dalla sua ex Jody Moreno (Emily Blunt). Mentre la spietata produttrice del film (Hannah Waddingham) tenta di mantenere segreta la notizia della scomparsa della star Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson), Colt si cimenta nei suoi stunts più acrobatici e cerca (con scarso successo) di rientrare nelle grazie di Jody. Ma quando il mistero attorno alla sparizione della star si infittisce, Colt si troverà invischiato in un sinistro complotto che lo spingerà sull’orlo di una caduta più pericolosa di qualsiasi acrobazia abbia mai tentato.

È una novità anche Sei fratelli, di Simone Godano. Marco, Guido, Leo, Luisa, Gaelle e Mattia (Riccardo Scamarcio, Adriano Giannini, Gabriel Montesi, Valentina Gallè, Claire Romain e Louis Emile Galey) sono sei fratelli figli dello stesso padre ma di quattro madri diverse. Quando muore Manfredi Alicante, i suoi cinque figli scoprono di avere una sesta sorella. La lettura del suo testamento li riunisce tutti nella sua grande casa di Bordeaux in Francia. Questa riunione forzata fa riemergere tutti i conflitti e i dissapori che hanno tenuto lontani i sei fratelli durante tutti questi anni. Quando era ancora in vita, Manfredi sognava di lasciare una famiglia unita e in pace dopo la sua morte. Ma la sua era solo un’illusione, ognuno dei suoi figli porta con sé un bagaglio fatto di rancori e incomprensioni, e rivivere il passato si rivela fonte di grande sofferenza per tutti. Resta in sala Confidenza. Durante la sua tormentata relazione con Teresa (Federica Rosellini), una sua ex allieva, il docente di liceo Pietro (Elio Germano) fa un gioco pericoloso: le confida un segreto inconfessabile che da quel momento li lega per sempre. In seguito la storia d’amore tra i due finisce e le loro vite si dividono. Quando Pietro si mette con Nadia (Vittoria Puccini), la minaccia del segreto confidato alla sua ex torna a tormentarlo mettendo a repentaglio la vita che ha costruito. Rimane, infine, Challengers, diretto da Luca Guadagnino. Tashi (Zendaya) è una campionessa di tennis divenuta nel tempo allenatrice. Tashi sta cercando di fare di suo marito Art (Mike Faist) una promessa del tennis, ma dopo la sconfitta in un incontro importante, l’uomo si ritrova a gareggiare in un torneo di seconda fascia. Tra i suoi sfidanti c’è anche Patrick (Josh O’Connor), ex fidanzato di sua moglie e un tempo suo migliore amico. Mentre il loro passato insieme torna nel loro presente, gli scontri e la tensione salgono, portando Tashi a chiedersi quale sia davvero il prezzo della vittoria. Una curiosità: per prepararsi al suo ruolo, Zendaya ha trascorso tre mesi con Brad Gilbert, giocatore di tennis professionista diventato allenatore.