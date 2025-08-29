Astoria, gratis 10 biglietti. Arriva ’I Roses’, remake del film cult con Douglas

Un biglietto omaggio ai primi 10 lettori che consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria oggi dalle 18. Nuovo arrivo in sala è I Roses. Il film diretto da Jay Roach, vede protagonista una coppia, Ivy (Olivia Colman) e Theo (Benedict Cumberbatch), con carriere di successo, un matrimonio amorevole e figli fantastici. In passato si erano innamorati perdutamente al primo incontro a Londra, quando lui era un architetto affermato e lei stava iniziando la gavetta in un ristorante di lusso. Sotto l’apparente vita ideale, si nasconde un malcontento profondo, che sfocerà quando la carriera di Theo precipita a causa di un disastro professionale e le ambizioni di Ivy decollano grazie a un’improvvisa consacrazione culinaria, alimentata dal successo del suo ristorante. Tra i due si innescherà una competizione feroce e sorgerà un risentimento finora nascosto, trasformando le battute iniziali in una guerra emotiva senza esclusione di colpi, dove nessuno è disposto a fare un passo indietro. Si tratta del remake dell’omonimo film del 1989 con Michael Douglas, Kathleen Turner e Danny DeVito.

Nuovo arrivo anche I Puffi: il film d’animazione diretto da Chris Miller, vede il saggio e coraggioso Grande Puffo rapito dai malvagi stregoni Gargamella e Razamella. Solo una squadra di Puffi potrà salvarlo. Tra i nuovi arrivi, anche Enzo, diretto da Robin Campillo. Enzo (Eloy Pohu) è un ragazzino benestante di 16 anni. Cresciuto in una villa borghese a La Ciotat, tranquilla località balneare vicino a Marsiglia, vive condizionato dalle aspettative di un padre che lo vorrebbe sui banchi dell’università e da un ambiente familiare caotico e soffocante. Ma Enzo sceglie di intraprendere un percorso completamente diverso. Invece di studiare, inizia un apprendistato come muratore. Un racconto di formazione che esplora il conflitto tra appartenenza e desiderio di libertà, tra identità sociale e bisogno di scegliere il proprio destino.

Rimane il cartoon Troppo Cattivi 2 che vede il ritorno della banda dei Troppo Cattivi. Gli antieroi preferiti dai giovanissimi sono appena usciti prigione e cercano di trovare un posto adatto a loro della società civile: la sfida non sarà facile, ma presto si presenterà l’occasione giusta che consentirà alla squadra di mettersi alla prova, questa volta dalla parte ‘giusta’ della legge. Ancora in sala anche L’ultimo turno, di Petra Biondina Volpe. Floria (Leonie Benesch) è un’infermiera instancabile e profondamente dedita al suo lavoro che deve fare i conti con una drammatica carenza di personale che diventa esasperante in particolare nei complessi turni notturni. La regista, qui, ne fotografa uno qualunque, in tutta la sua tensione. Il lavoro di Floria, infatti, si trasforma così in una corsa contro il tempo, un susseguirsi di urgenze e situazioni complesse che richiedono lucidità, empatia e forza.