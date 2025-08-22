Astoria, gratis 10 biglietti. Arrivano ’Troppo Cattivi 2’ e ’Locked - In Trappola’

Un biglietto per il cinema ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 20.30. In cartellone il film di animazione Troppo Cattivi 2, diretto da Pierre Perifel e JP Sans, vede il ritorno della banda dei Troppo Cattivi. Nonostante gli sforzi per intraprendere una nuova vita da bravi ragazzi, Mr Wolf, e la sua banda non riescono proprio a entrare nella società civile: il loro passato da criminali non consente loro di trovare un lavoro decente, né tantomeno di sentirsi davvero accettati o rispettati. Mentre prima portavano a termine rapine complesse con disinvoltura, ora si arrabattano con colloqui di lavoro, richieste per affittare un appartamento e le noiose sfide quotidiane di una vita da impiegati, senza successo.

Arriva anche Io Sono Nessuno 2. Il film diretto da Timo Tjahjanto, segue la storia di Hutch Mansell (Bob Odenkirk), padre apparentemente tranquillo che cerca di lasciarsi alle spalle un passato violento e pieno di segreti. Da quattro anni Hutch ripaga in silenzio un enorme debito con la mafia russa, eseguendo missioni mirate contro criminali internazionali. La tensione accumulata logora il suo matrimonio con Becca (Connie Nielsen) e minaccia la stabilità della sua famiglia. Decidono così di concedersi una pausa e partire per una breve vacanza. Li accompagna anche David (Christopher Lloyd), il padre di Hutch, ex agente segreto in pensione, ancora lucido e sorprendentemente letale.

È una novità anche Locked - In Trappola, di David Yarovesky. Eddie (Bill Skarsgård) è un giovane ladruncolo di auto che passa le sue giornate rubando per racimolare un po’ di denaro, colpendo in fretta e sparendo nel nulla, come ha sempre fatto nella sua vita di piccoli reati. Quando riesce a forzare facilmente la serratura di un suv di lusso, entra al suo interno e si rende conto subito che sta per cadere in una trappola mortale, costruita nei minimi dettagli. Dietro tutto questo c’è William (Anthony Hopkins), un giustiziere sadico che non crede nella giustizia delle leggi ma in quella personale, esercitata con freddezza e precisione. L’azione si svolge quasi interamente dentro il veicolo, un suv tecnologicamente sigillato, dove Eddie è intrappolato in un gioco di torture psicologiche e fisiche, in cui la fuga è solo un’illusione e la sopravvivenza una lotta costante contro se stesso e contro un nemico che sembra conoscere ogni sua mossa.

Sullo schermo anche L’ultimo turno di Petra Biondina Volpe. Floria (Leonie Benesch) è un’infermiera. Ogni giorno affronta la stressante routine del reparto chirurgico di un ospedale sempre sotto organico, dove le emergenze si susseguono senza tregua e ogni decisione può fare la differenza. Quando la carenza di personale aumenta, specialmente durante le notti, la situazione si fa più difficile e imprevedibile. Floria si prende cura di tutti, inclusa una giovane madre gravemente malata e un anziano in attesa di una diagnosi cruciale. Il suo turno si trasforma così in una corsa contro il tempo, un susseguirsi di urgenze che richiedono lucidità, empatia e forza.