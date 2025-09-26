Astoria, gratis il nuovo film con DiCaprio

Un biglietto omaggio ai primi 10 lettori che, stasera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria dalle 18. In cartellone arriva Una battaglia dopo l’altra, di Paul Thomas Anderson. La macchina da presa segue la storia di un gruppo di ex rivoluzionari americani costretti a riunirsi quando il passato torna sotto forma di una minaccia terribile. Sono trascorsi 16 anni da quando Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), un tempo figura carismatica e idealista del collettivo libertario French 75, ha abbandonato la lotta armata per rifugiarsi in una vita solitaria. Oggi Bob è un uomo stanco, con l’anima segnata dai rimpianti e un’esistenza offuscata dalle dipendenze. Al suo fianco ci sono Perfidia (Teyana Taylor), compagna tenace, attivista per i diritti civili, e la loro figlia adolescente, Wilma. Ma la fragile pace conquistata a fatica viene infranta quando ricompare un volto familiare e terrificante. È il colonnello Steven J. Lockjaw (Sean Penn), un fanatico nazionalista e suprematista bianco, un tempo nemico giurato della French 75, ora a capo di una violenta milizia armata.

Nuovo arrivo anche Il padre dell’anno, diretto da Hallie Meyers-Shyer. Il film racconta la storia di Andy Goodrich (Michael Keaton), un celebre gallerista d’arte e uomo d’affari alle prese con un imprevisto. La sua seconda moglie, infatti, una donna molto più giovane di lui, decide di entrare in un programma di riabilitazione, lasciandolo improvvisamente da solo con i loro gemelli di 9 anni. Rimasto solo e in preda alla disperazione, Andy si ritrova catapultato nel mondo della genitorialità, tra compiti scolastici, ritmi frenetici e responsabilità quotidiane che aveva sempre delegato.

In sala anche La casa delle bambole di Gabby di Ryan Crego. Gabby e sua nonna intraprendono un emozionante viaggio on the road verso la magica Cat Francisco. La loro avventura prende una piega inaspettata quando la casa delle bambole di Gabby, il suo tesoro più prezioso, finisce nelle mani di Vera, un’eccentrica gattara.

Ancora in cartellone Duse, il film diretto da Pietro Marcello, che racconta gli ultimi anni di Eleonora Duse (Valeria Bruni Tedeschi), leggendaria figura del teatro italiano e donna dal temperamento fiero e indomito, capace di lasciare un’impronta profonda nella storia culturale europea. Rimane in programmazione anche The life of Chuck, diretto da Mike Flanagan, che racconta l’intensa e sorprendente esistenza di Charles ‘Chuck’ Krantz (Tom Hiddleston), uomo apparentemente ordinario.

Per gli appassionati rimane anche Downton Abbey 3 - Il gran finale. Il film diretto da Simon Curtis, ci riporta all’inizio degli anni Trenta, un periodo segnato da profondi cambiamenti sociali ed economici successivi alla Grande Depressione. Dopo la scomparsa della Contessa Violet Crawley, le redini della storica tenuta passano nelle mani di Lady Mary (Michelle Dockery), che si trova ad affrontare un’eredità tanto prestigiosa quanto gravosa.