Astoria, in arrivo Nicole Kidman e ‘Dog Man’

Arriva in sala Babygirl, diretto da Halina Reijn e con protagonista Romy (Nicole Kidman), amministratrice delegata di una grande azienda che perde la testa per il giovane Samuel (Harris Dickinson), assistente stagista di recente assunzione. Romy inizia una relazione segreta con l’affascinante ragazzo, mettendo in serio pericolo la sua posizione professionale e rischiando di rovinare la sua famiglia. L’opera è stata presentata in concorso al Festival di Venezia 2024, vincendo il Premio Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Nicole Kidman.

È una novità anche il film di animazione Dog Man, diretto da Peter Hastings. A causa di un incidente sul lavoro, un cane e un’agente di polizia rimangono feriti e grazie a un intervento chirurgico vengono salvati... in parte. È così che nasce Dog Man, che ha giurato di proteggere e servire i cittadini, finché uno scoiattolo non lo distrae, mentre insegue tenacemente un supercattivo: il felino Petey the Cat. La rivalità tra cane e gatto o, meglio, tra Dog Man e Petey, verrà sconvolta dall’arrivo di un altro adorabile gattino, clone di Petey, ovvero Lil Petey, che cambierà le carte in tavola per entrambi.

Resta in sala A complete unknown. Il film diretto da James Mangold è ambientato nella New York degli anni ’60, dove il musicista 19enne del Minnesota Bob Dylan (Timothée Chalamet) si sta affermando come cantante folk. Grazie all’inconfondibile fascino delle sue canzoni, la sua popolarità travalica presto i confini del Nord America regalandogli un successo mondiale, culminando con la rivoluzionaria esibizione rock and roll al Newport Folk Festival nel 1965.

Ancora in cartellone L’abbaglio di Roberto Andò, che dopo ‘La stranezza’ torna a dedicarsi ad un film storico che parte dall’epopea dei Mille in Sicilia. Il cast include Toni Servillo (colonnello Orsini), Salvatore Ficarra (Domenico Tricò), Valentino Picone (Rosario Spitale) e Tommaso Ragno (Giuseppe Garibaldi).

In programmazione, infine, 10 Giorni con i Suoi, film diretto da Alessandro Genovesi, ultimo capitolo di una trilogia. Protagonisti sono Fabio De Lugi e Valentina Lodovini nei panni rispettivamente di Carlo e Giulia, i coniugi Rovelli. La famiglia è pronta a partire in vacanza per la Puglia, meta di studio della figlia maggiore Camilla (Angelica Elli), che si trasferirà nella regione per iniziare l’università insieme al fidanzato Antonio Paradiso (Gabriele Pizzurro). Carlo, da padre, non è ancora pronto a lasciar andare la sua primogenita, e soprattutto non si fida del ragazzo di Camilla. Una volta arrivati alla masseria, i Rovelli incontrano la famiglia Paradiso, che non perderà occasione per rendersi poco gradita. Tra furti, menzogne, fuitine amorose e tanti altri equivoci, i Rovelli e i Paradiso capiranno che al di là di incomprensioni e differenze sono diventati una grande famiglia.