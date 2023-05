Astoria, in sala l’anime di Inoue e ’Book Club 2’

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria. Gli spettacoli cominciano dalle 20.30. In programmazione arriva Book Club 2 - Il Capitolo Successivo, diretto da Bill Holderman. Torna sul grande schermo il gruppo migliori amiche, formato da Vivian (Jane Fonda), Sharon (Candice Bergen), Diane (Diane Keaton) e Carol (Mary Steenburgen). Questa volta le donne partono per un viaggio al femminile a lungo rimandato. Le quattro amiche portano il loro club del libro in Italia, ma quella che doveva essere una vacanza rilassante si trasforma ben presto in un’avventura in giro per l’Europa, quando qualcosa inizia ad andare storto e vengono rivelati alcuni segreti. È così che le protagonistel vivranno un’esperienza che capita una volta sola nella vita. Nel cast del film anche Andy Garcia, Giancarlo Giannini, Don Johnson e Vincent Riotta. E’ una novità anche l’anime The First Slam Duck, di Takehiko Inoue. Ryota Miyagi è un giovane che ha da sempre la passione per il basket, trasmessa durante l’infanzia suo fratello maggiore Sota, morto in un incidente in mare quando Ryota era solo un bambino. Grazie all’allenamento e alla su innata dote, Ryota è divenuto il playmaker della squadra Shohoku, il team di un liceo misconosciuto, che è riuscito, però, a scalare le classifiche e a guadagnare un posto al torneo nazionale in qualità di rappresentate della Prefettura di Kanagawa. Proprio in occasione del torneo, Ryota dovrà lavorare più duramente insieme ai suoi compagni di squadra per affrontare Sanoh, noto per essere un team imbattibile. Resta La quattordicesima domenica del tempo ordinario, di Pupi Avati. Samuele Nascetti e Marzio Barreca (Massimo Lopez e Gabriele Lavia) sono due quindicenni che nella Bologna degli anni ‘70 si promettono a vicenda di rimanere amici per tutta la vita. I due sono accomunati dalla passione per la musica e formano un duo, i Leggenda, con il quale iniziano a esibirsi per i vari teatri parrocchiali. Un giorno, però, Marzio conosce una sua coetanea di nome Sandra (Camilla Ciraolo), di cui si innamora ricambiato. Nel frattempo i Leggenda migliorano le loro capacità musicali e riscuotono i primi successi, grazie anche alla partecipazione al Festival delle Voci di Castrocaro, nel quale si classificano quarti. Il loro nome inizia a girare e finiscono anche in radio. Marzio e Sandra (Gabriele Lavia ed Edwige Fenech) si sposano e nella vita dei tre tutto sembra filare liscio, fino a quando non si abbatte su di loro un vento ostile e contrario, che spazza tutto via... Rimane, infine, Guardiani della Galassia Vol. 3, film diretto da James Gunn: il terzo capitolo della saga cinematografica che vede protagonisti Peter Quill (Chris Pratt) aka Star-Lord e la sua squadra. Questa volta Peter Quill deve tenere insieme i membri del suo team per difendere l’universo e proteggere uno di loro.