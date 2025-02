Astoria, l’ultimo episodio di ’Bridget Jones’

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18. In cartellone, dopo l’anteprima di qualche settimana fa, arriva ’Bridget Jones: un amore di ragazzo’, diretto da Michael Morris. Si tratta del quarto capitolo delle avventure di Bridget Jones (Renée Zellweger), la celebre pasticciona diventata ormai una donna matura. Rimasta vedova dopo la scomparsa di Mark, Bridget è una madre single che si destreggia tra il lavoro e la crescita dei suoi due figli, Billy e Mabel. Sebbene circondata dall’affetto dei suoi amici di sempre e persino dall’ex amante Daniel Cleaver (Hugh Grant), Bridget si trova in una stasi emotiva, e cerca di trovare una nuova strada per sé. Decide così di rimettersi in gioco, e si avventura nelle app di incontri, dove viene affascinata da un giovane corteggiatore (Leo Woodall). Tra gli impegni lavorativi, la gestione dei bambini e i tentativi di una nuova relazione, la vita le riserva anche una serie di incontri bizzarri con l’insegnante di scienze di Billy (Chiwetel Ejiofor), aprendo la porta, forse, a nuove possibilità di felicità.

Resta ’The Brutalist’, di Brady Corbet. L’azione si svolge nell’arco di 30 anni e racconta la vita dell’architetto ebreo László Toth e sua moglie Erzsébet (Adrien Brody e Felicity Jones). Nell’Ungheria del 1947 la coppia, sopravvissuta all’olocausto, decide di andare a vivere negli Stati Uniti. I primi tempi sono duri, ma il sogno americano finalmente si avvera quando incontra l’industriale Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce), che gli commissiona la realizzazione di un monumento modernista. Ma dopo aver raggiunto l’apice, dovrà fare i conti con il rovescio della medaglia.

Rimane anche ’FolleMente’, diretto da Paolo Genovese, che dopo ’Perfetti sconosciuti’parla questa volta di un primo appuntamento, ma con una svolta unica: attraverso i pensieri dei protagonisti, vediamo come le diverse personalità che abitano la loro mente interagiscono tra di loro. Ogni aspetto della loro psiche, dalla razionalità alla follia, dall’istinto al romanticismo, prende vita discutendo, litigando, gioendo e commuovendosi nel tentativo di prevalere e guidare la decisione finale. Il risultato è un affascinante gioco psicologico che ci svela i misteriosi meccanismi che ci fanno riflettere e scegliere. Una commedia romantica che esplora anche il caos e la bellezza della nostra mente, sempre in bilico tra desideri contrastanti e decisioni cruciali. Nel cast Claudio Santamaria, Vittoria Puccini, Pilar Fogliati, Marco Giallini, Edoardo Leo, Claudia Pandolfi, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo.

Ancora in scena ’Tornando a Est’, il film made in Cesena (con qualche scena girata a Forlì) di Antonio Pisu, sequel di ‘Est, dittatura last minute’. Nel 1991 Pago, Rice e Bibi (Lodovico Guenzi, Matteo Gatta e Jacopo Costantini), sono tornati dopo il viaggio in Romania alle loro precedenti vite a Cesena. Bibi si mette in viaggio verso Sofia insieme a Pago e Rice per conoscere finalmente Yuliya, ma una volta giunti in Bulgaria verranno scambiati per spie internazionali e seguiti dai servizi segreti italiani.