Astoria, stasera dieci lettori gratis Arriva ’Oppenheimer’ di Nolan

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18. In cartellone arriva Oppenheimer l’ultimo film diretto da Christopher Nolan. L’azione è ambientata negli anni ‘40 ed è incentrata sulla figura storica dello scienziato americano J. Robert Oppenheimer, interpretato da Cillian Murphy, considerato uno dei padri della bomba atomica. Nel 1942, in piena seconda guerra mondiale, convinti che la Germania nazista stia sviluppando un’arma nucleare, gli Stati Uniti danno il via, nel più grande segreto, al Progetto Manhattan destinato a mettere a punto la prima bomba atomica della storia. Il governo americano decide di mettere a capo del progetto il brillante fisico J. Robert Oppenheimer. Nato a New York nel 1904 da genitori di origini tedesche ed ebraiche, a poco meno di quarant’anni aveva già dato un grande contributo allo sviluppo della fisica moderna. Nei laboratori ultra segreti a Los Alamos, nel deserto del New Mexico, lo scienziato e la sua squadra di esperti iniziano a progettare un’arma rivoluzionaria le cui terribili conseguenze continuano a farsi sentire ai giorni nostri. Il cast comprende Emily Blunt, nei panni di Katherine, moglie dello scienziato, Kenneth Branagh nel ruolo di Niels Bohr, fisico danese Premio Nobel nel 1922, Florence Pugh, che interpreta Jean Tatlock, psichiatra che ebbe una relazione sentimentale con Oppenheimer. Rimane Barbie di Greta Gerwig. Il film ha inizio nel fantastico mondo di Barbieland, una sfavillante società matriarcale, dove la classica Barbie (Margot Robbie) e tutte le altre Barbie conducono una vita perfetta. Tutto sembra andare per il meglio finché un giorno, all’improvviso, nella mente di lei germogliano pensieri umani, come quello sulla mortalità. Da quel momento niente sarà più come prima. Da bambola perfetta, Barbie inizia a sviluppare imperfezioni che finiscono per farla sentire un’emarginata. Decisa a trovare una cura e a riconquistare la sua precedente perfezione, Barbie parte per un’emozionante avventura nel mondo reale, dove viene raggiunta da Beach Ken (Ryan Gosling). Novità I peggiori giorni, diretto da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo. Il film racconta quattro storie, tutte ambientate durante le festività. La prima è quella di tre fratelli, che nel giorno di Natale decidono di tirare a sorte per scegliere chi dovrà sacrificarsi e donare un rene al padre. Poi c’è un Primo Maggio burrascoso per un imprenditore che deve affrontare il suo rapimento per mano di un ex dipendente. A Ferragosto ad accendersi non è soltanto il fuoco del barbecue, ma anche un ardente scontro tra classi sociali, cui fa da sfondo la classica grigliata. La causa scatenante sarebbero i figli adolescenti e i rischi che questi corrono in un party ad alto tasso alcolico e sul web. Infine, il giorno di Halloween gioca un brutto scherzo a un mago, che scopre di essere stato ingaggiato da quello che è da sempre il suo rivale in amore.

Arriva pure La casa dei fantasmi di Justin Simien, storia di una madre single di nome Gabbie (Rosario Dawson), che ha di recente comprato una villa a New Orleans per iniziare una nuova vita insieme a suo figlio di 9 anni Travis (Chase W. Dillon). L’abitazione è stata venduta a un prezzo stranamente molto conveniente, infatti, solo dopo l’acquisto Gabbie si rende conto che è abitata da fantasmi. In sala anche Io sono tuo padre di Mathieu Vadepied: ambientato nel 1917, nel corso della Prima guerra mondiale, racconta la storia di un padre, il senegalese Bakary Diallo (Omar Sy), che decide di arruolarsi nell’esercito francese. La scelta dell’uomo non è mossa dalla volontà di partecipare al conflitto, bensì non vuole abbandonare il figlio 17enne Thierno (Alassane Diong), reclutato contro la sua volontà.