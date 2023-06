Astoria, superoi e romanticismo: 10 lettori gratis

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria. In cartellone arriva The Flash, diretto da Andy Muschietti. Il film vede Barry Allen aka The Flash (Ezra Miller), il supereroe della DC Comics dotato di una velocità supersonica, usare i suoi poteri per viaggiare nel tempo e tornare indietro, deciso a cambiare il passato. Lo scopo è quello di salvare sua madre, ma la sua presenza nel passato cambia di conseguenza il futuro. È così che Barry si ritrova intrappolato in una realtà dove si trova il generale Zod (Michael Shannon). Quest’ultimo è tornato per distruggere il pianeta e Barry capisce da subito di aver alterato talmente tanto il tempo e l’universo che non si vedono supereroi all’orizzonte, che potrebbero aiutarlo. Con sua grande sorpresa, però, si imbatte in Batman (Michael Keaton), seppur completamente diverso da quello che conosce lui. Barry dovrà convincere l’Uomo Pipistrello a tornare in battaglia per portare in salvo un kryptoniano imprigionato.

È una novità anche 2 Matrimoni alla volta, di Philippe Lacheau. Protagonisti sono Gregory (Philippe Lacheau) e Florence (Élodie Fontan). Dopo la chiusura di Alibi.com, l’agenzia creata da Greg con i suoi amici Augustin (Julien Arruti) e Mehdi (Tarek Boudali), specializzata nel creare alibi per coniugi infedeli, i due sono ancora una coppia, ma il loro rapporto non sta andando a gonfie vele. Lei è stanca di sentirsi trascurata da Greg che, alla sua compagnia, preferisce quella di un gruppo di pensionati appassionati come lui di modellini di barche. Per paura di perderla, Greg decide così di fare il grande passo e le chiede di sposarla. Flo ne è contentissima e la notizia viene annunciata ai genitori della donna, Gérard (Didier Bourdon) e Marlène (Nathalie Baye), che ne sono entusiasti. Al coronamento della loro storia d’amore si frappone però un grosso ostacolo: Gérard e Marlène vogliono assolutamente conoscere i genitori di Greg, che fino a ora l’uomo ha tenuto nascosti, e per un ottimo motivo. Suo padre è infatti un truffatore con una lunga fedina penale e sua madre un’attrice specializzata in film erotici. Greg non ha altra scelta, decide di riaprire la sua agenzia con l’aiuto dei suoi amici Augustin e Mehdi, sperando di trovare dei finti genitori più presentabili alla famiglia della sua futura sposa.

Resta il cartoon Spider-Man: Across the Spider-Verse. Miles Morales è di nuovo in scena, ormai adulto e studente al college. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l’amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene trasportato nel Multiverso. Qui Mike incontra una squadra di Spider-Eroi, che ha il compito di proteggere l’esistenza. Rimane, infine, il live action La sirenetta, rifacimento del celebre cartone Disney che vede protagonista Ariel (Halle Bailey) nei panni della sirena pronta a tutto per conquistare il suo principe umano.