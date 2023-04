Astray ed Ecofibra alla Birreria

Continua la nuova rassegna live ’verso i 40 anni di Faenza Rock’ nei club di Faenza e Forlì con protagoniste band emergenti nazionali, grazie al sostegno del Nuovo Imaie, organizzata da Materiali Musicali e Rumore di Fondo con la Casa della Musica di Faenza e Cosascuola di Forlì. Questa sera la Birreria di Forlì in Viale Italia 12 ospita in apertura i faentini Astray, che arriva dalla Casa della Musica di Faenza e finalista al Faenza Rock 2022. Trio nato circa un anno e mezzo fa formato da Daniele Fabbri batteria, Andrea Burbassi chitarra e Marco Pezzolla basso. In chiusura gli Ecofibra (foto), band ferrarese formata da Alessia Piva, Gianmarco Simone e Francesco Piazzi. Navigando fra il punk, l’alternative rock, l’indie e il pop rock, in quasi sei anni di attività ha maturato una notevole esperienza live suonando in tutta Italia e prendendo parte ad alcuni contest nazionali.