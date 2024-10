Atmosfere bavaresi in arrivo:. San Savino, c’è la festa della birra

A San Savino di Predappio questo primo weekend di ottobre sarà animato da cibo, musica e soprattutto birra. Raccontano, infatti, gli organizzatori, in gran parte giovani: domani e domenica "il campo sportivo di San Savino si trasformerà in un punto di ritrovo imperdibile per tutti gli amanti della birra, della musica e del buon cibo, grazie alla terza edizione dell’Octoberfest San Savino. L’appuntamento è fissato con due giornate ricche di divertimento e sapori autunnali". Domani s’incomincerà alle 18, con un’atmosfera festosa, dove le decorazioni in stile bavarese creeranno l’ambiente perfetto per gustare una birra in compagnia. La serata sarà animata da musica dal vivo, con band locali che si esibiranno per creare un’atmosfera conviviale e coinvolgente.

Domenica 6 ottobre la festa continuerà con l’apertura già a partire dalle 12, ideale per un pranzo in compagnia, sempre accompagnato da birra fresca e piatti gustosi, come panini alla porchetta, arrosticini o bomboloni. Il pomeriggio proseguirà con altre esibizioni musicali e intrattenimenti, per chiudere il weekend in allegria e spensieratezza. L’ingresso all’evento è libero e pensato per offrire divertimento a tutte le età.

Conclude Luca Ulivi, uno degli organizzatori: "Non perdete l’occasione di vivere un weekend all’insegna del divertimento, della buona compagnia e dei sapori autentici, Octoberfest San Savino vi aspetta. Per qualsiasi informazioni siamo raggiungibili nelle nostre pagine social".

Quinto Cappelli