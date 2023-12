Attacco agli aeroporti. Confindustria: "Vergognosi, non hanno senso di esistere"

Confindustria Romagna ha fatto il punto della situazione sull’economia delle tre province: nel mirino, in particolare, è finita la situazione degli aeroporti. Secondo i rappresentanti delle imprese, si tratta di una situazione difficile con Bologna che scoppia, mentre Forlì e Rimini vengono ritenuti non all’altezza. È stato citato il fatto che un volo dalla Sicilia, lunedì sera, è atterrato ad Ancona causa nebbia. F.A., la società di gestione del Ridolfi, contattata in proposito, ha specificato che si è trattato di una situazione legata specificamente alle condizioni di visibilità: è stata la compagnia aerea Ryanair a valutare e decidere. I passeggeri atterrati ad Ancona sono stati poi portati a Forlì in pullman. Mentre quelli in partenza per la Sicilia hanno posticipato il volo a ieri mattina.

Duro l’intervento di Pierluigi Alessandri: il fratello di Nerio (il patron di Technogym) ha la delega all’internazionalizzazione per Confindustria Romagna e ha criticato aspramente gli scali di Forlì e Rimini. "Il livello di accoglienza dei nostri aeroporti – ha detto – è semplicemente vergognoso. Sono strutture che non hanno alcuna ragione di esistere. Non sono efficienti e in più rappresentano un pessimo biglietto da visita. Ognuno può buttare i soldi dove crede ma è tutto un territorio che ne subisce le conseguenze. Vi immaginate cosa possano pensare i visitatori che scendono a Forlì o a Rimini e la prima cosa che vedono è l’erba alta e l’area intorno lasciata al degrado?". F.A., tra l’altro, è iscritta ad Assoaeroporti, sodalizio nazionale che è associato proprio a Confindustria.

"Abbiamo tentato – ha aggiunto il presidente degli imprenditori romagnoli Roberto Bozzi – di portare allo stesso tavolo i tre aeroporti che gravitano sulla Romagna, ma ogni tentativo finora è fallito. Abbiamo anche chiesto alla Regione di a farsi promotrice di un incontro che preluda a un accordo tra loro".

L’esigenza di un rafforzamento e di un efficientamento delle infrastrutture della mobilità riguarda anche l’alta velocità ferroviaria. "Ma non prima di vent’anni, forse trenta", ha detto Bozzi. Eppure c’è la piena consapevolezza che la competitività di un territorio è strettamente connessa alla sua capacità di essere raggiungibile da merci e persone. "Riteniamo fondamentale un corridoio adriatico fino a Bari che intersechi in Romagna l’alta velocità per Milano e il Nord a servizio di attività produttive, studenti e cittadini, in modo baricentrico tra porto di Ravenna, fiere e aeroporti".