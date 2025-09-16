Attacco alla giunta. Ronco Lido allo stremo:: "Erbacce e lavori flop"

I lavori di riqualificazione del Ronco Lido sono oggetto di critiche da parte di alcuni residenti della zona, soprattutto in merito alla demolizione della struttura precedente – non ancora terminata dopo 10 mesi –, e all’abbattimento di vari alberi, oltre allo stato manutentivo ("carente") del campo da calcio. Si tratta di una zona da recuperare dopo l’alluvione del 2023, sulla quale sono stati investiti fondi del Pnrr. Recentemente il Comune ha ricordato che sono previsti "il rinnovamento dell’importante patrimonio arboreo del parco, l’insediamento di un nuovo impianto sportivo all’aperto e la realizzazione di un punto ristoro". Il totale della spesa è di 2,9 milioni di euro.

Secondo Moreno Cimatti, Tiziano Lazzarini e Guido Ranieri, residenti al Ronco e associati della Polisportiva 2002 Ronco, il motivo del ritardo starebbe nel fatto che la struttura è molto più solida di quanto si pensasse: "L’attuale amministrazione comunale in un incontro pubblico con la cittadinanza svoltosi nel febbraio scorso disse che la demolizione era necessaria perché la struttura non aveva più i requisiti antisismici – affermano i residenti –. Ora dicono che i tempi dei lavori si sono allungati perché hanno trovato delle condizioni inaspettate; si può ipotizzare che abbiano trovato una struttura solida con tanto cemento armato e travi in ferro, situazione che dal quartiere avevamo già descritto".

Cimatti, Lazzarini e Ranieri lamentano lo stato di abbandono dei campi da calcio che "sembrano una boscaglia di arbusti e erbacce che arrivano fin quasi sotto casa degli abitanti di via Bidente". Così come denunciano il fatto che l’amministrazione non abbia mai incontrato i cittadini, salvo a febbraio di quest’anno "a demolizione avviata".

"In sede assembleare davanti alle istanze presentate dei cittadini – sostengono i tre, che anno messo neror su bianco le loro dichiarazoni – l’assessore ai lavori pubblici Vittorio Cicognani si è limitato a ricordare che loro hanno vinto le elezioni. Sicuramente se i cittadini del Ronco avessero saputo prima delle intenzioni dell’amministrazione comunale sul parco, si sarebbero mobilitati, ma per evitare il confronto gli assessori si sono presentati in un’assemblea pubblica solo dopo aver dato il via alla demolizione della struttura. In passato le amministrazioni che si sono succedute sono sempre venute a parlare con i cittadini, per sentire cosa ne pensavano sui progetti che riguardavano il quartiere". La dichiarazione a tre voci riporta anche altre problematiche del quartiere che "non hanno ancora catturato l’attenzione del sindaco e della giunta".

Problemi di viabilità nelle strade interne, che sono utilizzate per evitare gli intasamenti della via Emilia nelle ore di punta "si chiede di istituire la zona 30, ma ci sono risposte negative". Gli attraversamenti pedonali protetti su viale Roma: "Piazza Berlinguer versa in uno stato di abbandono e degrado da diversi anni – conclude la nota –; il paradosso è la potatura degli alberi e delle siepi che non viene fatta da altrettanto tempo, invece per il parco del Ronco Lido hanno trovato tempo e soldi per abbattere gli alberi".

Matteo Bondi