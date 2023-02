Attenti a tempi e modi per consegnarci i coupon

L’ultimo tagliando, come quello qui a fianco, sarà pubblicato domenica 19 febbraio: due settimane piene ancora da vivere. Il giorno in cui si chiuderà l’iniziativa avremo pubblicato cento coupon in 4 mesi. Occorre armarsi di forbici e (almeno un po’...) di pazienza e costanza, per ritagliare i tagliandi. Importante: vanno compilati tutti, uno a uno. Non è sufficiente scrivere il nome una volta sola per un’intera busta. Poi ci sarà tempo per le ultime consegne lunedì 20 febbraio entro le ore 12. Occorrerà consegnare i voti al Carlino: a mano, salendo in redazione la mattina dopo le 10; lasciandoli nella nostra buchetta della posta (a qualsiasi orario); oppure spedendoli in via Giorgio Regnoli 88. Attenzione però: farà fede il momento dell’arrivo e non il timbro postale.

Nei tempi più rapidi possibili la redazione effettuerà poi il conteggio e nei giorni successivi svelerà il vincitore dell’edizione 2022-23. È possibile portare tutti i voti raccolti direttamente l’ultimo giorno, in un’unica soluzione: questo lascerà l’incertezza fino alla fine per tutti coloro che sono nelle prime posizioni.

La redazione, come sempre, aggiorna periodicamente la classifica: lo facciamo oggi per quanto riguarda alcuni baristi che stanno scalando la classifica e ci ripromettiamo di farlo ancora prima della conclusione. Questo è un esempio di ciò che questa iniziativa significa per i baristi stessi: a prescindere dalla graduatoria finale, si ottiene il sicuro risultato di farsi conoscere.

Alla fine dell’iniziativa ci saranno dei premi: una targa per i primi tre e alcuni omaggi degli sponsor (Confcommercio ed Estados Cafè). Ma tutti, in questi mesi, possono essere protagonisti. E l’obiettivo è mettere in luce l’importanza di una professione.