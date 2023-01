Attenti a tempi e modi per consegnarci i coupon

L’ultimo tagliando, come quello qui a fianco, sarà pubblicato domenica 19 febbraio: cinque settimane piene ancora da vivere. Il giorno in cui si chiuderà l’iniziativa avremo pubblicato cento coupon in 4 mesi. Occorre armarsi di forbici e (almeno un po’...) di pazienza e costanza, per ritagliare i tagliandi. Importante: vanno compilati tutti, uno a uno. Non è sufficiente scrivere il nome una volta sola per un’intera busta. Poi ci sarà tempo per le ultime consegne lunedì 20 febbraio entro le ore 12. Occorrerà consegnare i voti al Carlino: a mano, salendo in redazione la mattina dopo le 10; lasciandoli nella nostra buchetta della posta (a qualsiasi orario); oppure spedendoli in via Giorgio Regnoli 88. Attenzione però: farà fede il momento dell’arrivo e non il timbro postale. Nei tempi più rapidi possibili la redazione effettuerà poi il conteggio e nei giorni successivi svelerà il vincitore dell’edizione 202223.

È possibile portare tutti i voti raccolti direttamente l’ultimo giorno, in un’unica soluzione. Tuttavia, consideriamo che sia importante consegnare i tagliandi un po’ alla volta, in maniera da alimentare proprio l’aspetto divertente dell’iniziativa, che è fatta anche di nuovi protagonisti, di rimonte, sorpassi e controsorpassi. La redazione, come sempre, aggiorna periodicamente la classifica: lo facciamo oggi e ci ripromettiamo di farlo ancora nelle prossime settimane. Così facendo, per i baristi stessi si ottiene un sicuro risultato a prescindere dalla graduatoria finale: quello di farsi conoscere.

È vero, alla fine dell’iniziativa ci saranno dei premi: una targa per i primi tre e alcuni omaggi degli sponsor. Ma tutti, in questi mesi, possono essere protagonisti. Già nelle scorse settimane – e lo faremo ancora – abbiamo raccontato le storie dei baristi man mano che vengono votati.