Attenti alla vendita dei rottami "Non credete a chi vuole ripararli" "Ma quei pezzi fanno gola a tanti"

È sufficiente digitare ‘auto alluvionate’ in rete per veder spuntare decine di post, spesso accompagnati da veri e propri video-tutorial, in cui si elargiscono consigli su come recuperare un’auto rimasta intrappolata, magari per giorni e giorni, nell’acqua e nel fango. "Difficile, ma non impossibile", si legge in numerosi articoli, ma è davvero così? Non si rischia di dare informazioni fuorvianti a chi è già stato colpito dalla sventura e deve fare i conti, in molti casi, con i danni riportati, oltre che dalle auto, anche da abitazioni, box e garage?

"In questi due mesi l’ho ripetuto fino alla nausea a tutti quelli che ci hanno chiamato o sono venuti al nostro showroom, chiedendoci di comprare le loro auto compromesse: quelle alluvionate devono essere demolite", esordisce senza mezzi termini Werter Siboni, di Siboni auto, in via Ravegnana. "I casi in cui possono essere recuperate e ripristinate si contano sulle dita di una sola mano. È dura dire la verità. Ma chi, in queste settimane, ha provato a illudere la gente, buttandosi in un vero e proprio business, si sta assumendo una responsabilità molto pesante. Il rischio è che le vetture, rimesse in sesto alla meglio, tornino sul mercato – qui o altrove – come auto ripristinate: chi avrà la sfortuna di acquistarle andrà incontro a problemi di ogni tipo, se non a veri e propri pericoli". I danni sono irrimediabili, infatti, non solo se l’acqua è entrata nel motore, ma anche se è arrivata a lambire soltanto il pavimento dell’abitacolo: il problema sono le centraline elettriche, che vanno incontro a processi di ossidazione e ruggine quando vengono a contatto con liquidi. Le centraline, è bene ricordarlo, controllano l’intero impianto elettrico della vettura: gli effetti dell’ossidazione non sono immediatamente evidenti, ma possono manifestarsi in seguito, ad esempio con spie luminose ‘impazzite’ e finestrini elettrici bloccati.

Cosa fare dunque delle auto alluvionate? Esistono officine che si offrono di acquistarle: alcuni volantini sono affissi addirittura lungo via Punta di Ferro, dove vengono parcheggiate quelle che non possono più muoversi. "Non saremmo tenuti a fare controlli, ma di fatto abbiamo sempre presidiato l’area con i nostri agenti – dicono dalla polizia locale di Forlì –, inizialmente in maniera continuativa anche grazie ai rinforzi di altri corpi, ora con orari a turno. Tentativi di sciacallaggio? Non ci sono stati. Le auto stanno diminuendo perché c’è chi riesce a venderle. Quando vengono ritirate da via Punta di Ferro ci viene mostrato il regolare contratto".

Se alcuni rivenditori e concessionarie si sono impegnati per limitare il più possibile il rischio che i propri clienti cadessero in eventuali tranelli, ci sarebbe stato chi ha agito diversamente: il monito arriva da un lettore forlivese del Carlino, Mario Giosa. Con una lettera al giornale, spiega di aver subìto ben due tentativi di raggiro (sull’auto propria e su quella della figlia): "C’è uno scandaloso business degli autodemolitori sulle spalle degli alluvionati. In un caso mi è stato chiesto di pagare il recupero, visto che non avrei fatto la demolizione. Nell’altro, mia moglie ha firmato senza accorgersene un certificato che autorizzava la rottamazione, che ha trasformato l’auto in succulenti pezzi di ricambio. Bisogna stare attenti anche mentre si sta affogando".

