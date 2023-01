Attenti alle date della consegna

L’ultimo tagliando, come quello qui a fianco, sarà pubblicato domenica 19 febbraio: quel giorno, ne avremo pubblicati cento in 4 mesi. Poi ci sarà tempo per le ultime consegne lunedì 20 febbraio entro le ore 12. Occorrerà consegnare i voti al Carlino: a mano, salendo in redazione la mattina dopo le 10; lasciandoli nella nostra buchetta della posta (a qualsiasi orario); oppure spedendoli in via Giorgio Regnoli 88. Attenzione però: farà fede il momento dell’arrivo e non il timbro postale. Importante: i coupon vanno compilati tutti, uno a uno, non è sufficiente scrivere il nome una volta sola per un’intera busta. Nei tempi più rapidi possibili la redazione effettuerà poi il conteggio e nei giorni successivi svelerà il vincitore dell’edizione 202223.