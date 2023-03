"Attenti, l’anoressia è in crescita" Sensibilizzazione per 560 ragazzi

Anche il territorio di Forlì dà un suo contributo alla lotta contro i disturbi del comportamento alimentare e, nell’ambito della 12ª giornata nazionale dedicata al problema, l’associazione di promozione sociale ‘Un’altra storia’ ha organizzato un incontro-dibattito dal titolo ’All you can know: tutte le informazioni che possiamo avere per nutrire meglio corpo, mente ed emozioni’.

Con il patrocinio del Comune di Forlì, l’iniziativa, che si svolge oggi presso la Fabbrica delle Candele dalle 10 alle 11,30, ha l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi al tema di una corretta alimentazione e, non a caso, il titolo dell’incontro rimanda all’indiscriminato "all you can eat", proposto da molti ristoranti con menu a buon mercato. Superare quella modalità di nutrirsi significa simbolicamente privilegiare l’equilibrio nell’assunzione del cibo, ma anche il nutrimento della mente, con l’ascolto e la condivisione delle esperienze e dei bisogni. Perché tra i comportamenti disforici che riguardano l’alimentazione figura, come è noto, l’anoressia. "È un problema che è difficile persino intercettare – dice Valentina Vimari, presidente dell’associazione promotrice dell’evento – ma che, dopo la pandemia, risulta in crescita e non riguarda più solo le ragazze. Fino a oggi, nelle nostre iniziative, abbiamo privilegiato lo storytelling: oggi a confrontarsi ci sono i ragazzi".

Sono, infatti, 560 i ragazzi, tra quelli in presenza e quelli collegati online, che partecipano all’evento: studenti delle ultime due classi della scuola media e delle superiori. Tra i fattori che rischiano di indurre un comportamento alimentare sbagliato e che sono, dunque, sotto accusa ci sono i social, molto seguiti dai più giovani. "I ragazzi sono disturbati dagli esempi, da atteggiamenti che creano comportamenti sbagliati – dice Michele Massimo Casula, che collabora all’evento ed è esperto in comunicazione emozionale per BillOver 3.0 –. Noi puntiamo sulla comunicazione, nella consapevolezza che c’è un uso sbagliato dei social, con l’imposizione di modelli irreali. Ci dobbiamo confrontare con i ragazzi e mettere insieme diverse generazioni, con un progetto che incentivi modelli positivi".

Partecipa all’incontro anche il giovane Andrea Nuzzo, che si definisce "unfluencer" e che, nel 2015, ha creato le vignette educative note per lo slogan "sii come Bill". Pubblicate su fb, erano finalizzate a combattere le fake news e si concludevano con la frase "sii come Bill, che si comporta in modo corretto". Andrea è anche autore del libro "Bill esce dal web", pubblicato recentemente con Mondadori Store.

"L’evento si inquadra nell’abito di una iniziativa più ampia – spiega Paola Casara, assessora del comune di Forlì, con delega ai servizi educativi, scuola e formazione –. Dobbiamo far capire che certi disturbi partono da un bisogno. Sono disturbi che ci sono sempre stati, ma oggi possiamo lavorare con i social in modo positivo. Per questo è importante la collaborazione di ragazzi esperti". Partecipano all’iniziativa (nella foto istituzioni e partner insieme) anche Ascom Confcommercio-Imprese per l’Italia di Forlì e il gruppo Samorani.

Paola Mauti