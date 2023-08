Attesa la pioggia. Però poca L’esperto: "Domani temporali? Saranno di breve durata"

Mentre il termometro sfiora i 40 gradi, si stanno distribuendo sacchi di sabbia per timore della perturbazione che nei prossimi giorni dovrebbe interessare il nord Italia.

Pierluigi Randi, lei è meteorologo e presidente Ampro (Associazione meteo professionisti): quanto sarà intenso il maltempo?

"Ci sarà un peggioramento intenso, ma non in Romagna. I venti spirano in prevalenza da sud: gli Appennini ci dovrebbero mettere al riparo da grandi precipitazioni, che invece potrebbero interessare altre regioni, come Piemonte, Lombardia e forse l’Emilia occidentale".

Pioverà anche da noi?

"Sì, ma in quantità veramente basse, a parte temporali localizzati".

Cioè?

"Le altissime temperature di questi giorni e la perturbazione in arrivo potrebbero generare temporali, con precipitazioni anche intense, ma di breve o brevissima durata".

Potrebbero recare danno?

"Si potrebbero avere venti forti, anche questi però per breve tempo, e forse qualche grandinata, ma nulla a che vedere con l’alluvione".

Quindi niente esondazioni?

"In Romagna si hanno intense precipitazioni quando i venti arrivano da est o nord est, come è avvenuto a maggio. Come dicevo, i venti spirano da sud".

Quando potrebbe arrivare da noi la perturbazione?

"Qualcosa già nella notte tra oggi e domani, comunque oggi farà ancora caldo. Martedì è la giornata che dovrebbe portare qualche fenomeno maggiore".

Questa è la tempesta che pone fine all’estate?

"No. Nei primi giorni della prossima settimana le temperature si abbasseranno, ma nel medio-lungo periodo è ancora previsto caldo, non come in questi giorni, ma ci saranno ancora belle giornate di sole".

Matteo Bondi