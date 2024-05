Attesa per il Giro d’Italia. La carovana rosa domani sulle vie più colpite: "Segnale di vicinanza"

Il Giro d’Italia attraverserà domani la Romagna e Forlì nel corso della 13ª tappa Riccione-Cento e renderà omaggio al territorio colpito un anno fa dalla tragedia dall’alluvione. Una tappa speciale e "un segnale concreto di vicinanza da parte degli organizzatori – afferma una nota della Regione Emilia-Romagna –, per non dimenticare e tenere sempre alta l’attenzione su una terra ferita che ha pagato un altissimo prezzo in termini di vite umane e danni alla popolazione. Un’opportunità importante in termini di visibilità, a conferma della significativa funzione anche sociale che lo sport può svolgere".

La carovana rosa arriverà a Forlì intorno alle 14.30 o 14.40 e transiterà appositamente anche per strade colpite dall’alluvione (via Pelacano, via Isonzo, viale Bologna), oltre a prevedere un traguardo volante a Villanova, davanti alla casa del campione Ercole Baldini, scomparso il 1° dicembre 2022. "Un tributo reso possibile – spiega il consigliere regionale e comunale Massimiliano Pompignoli della Lega –, grazie a un impegno costante: un giusto riconoscimento a un uomo e a un ciclista memorabile". Ai lati della strada, con striscioni e manifesti celebrativi, ci sarà l’intera famiglia Baldini e il sindaco Gian Luca Zattini, "a testimoniare l’attenzione – prosegue Pompignoli – che l’amministrazione comunale ha riservato al campione, a cui è stata dedicata recentemente la mostra monografica a i Musei San Domenico".

Il passaggio del Giro d’Italia prevederà la sospensione del traffico delle strade interessate dalle ore 12 alle 15, dato che il transito dei ciclisti sarà preceduto di circa un’ora e mezza dal passaggio dei mezzi pubblicitari, previsto infatti intorno alle 13.10 circa. Il percorso di gara prevede l’arrivo nel territorio bertinorese e forlimpopolese lungo la via Emilia, quindi l’ingresso a Forlì su viale Roma, passando poi per piazzale della Vittoria lato stazione (libero quello dei giardini pubblici), viale Matteotti, viale Vittorio Veneto, via Pelacano, via Isonzo, piazzale Schiavonia e viale Bologna, con i corridori che proseguiranno poi in direzione Faenza. Dalle 12 alle 15 sarà chiuso anche lo svincolo 9 delal tangenziale su viale Roma in entrambe le direzioni e dalle 12 alle 15.30 la carreggiata verso Faenza, con l’uscita obbligatoria al quartiere San Benedetto. Per raggiungere Faenza si dovrà quindi percorrere via Gorizia e la Lughese. Chiuso anche lo svincolo del quartiere Cava in ingresso verso Faenza da via Padulli.

In tema di trasporti pubblici, specifica Start Romagna, "potrebbero verificarsi ripercussioni sul normale servizio locale a partire dalla tarda mattinata fino alla cessata esigenza e le linee potrebbero subire deviazioni o interruzioni. Si invita pertanto l’utenza a raccogliere le informazioni utili attraverso i canali di Start (Giro d’Italia 2024 - Start Romagna), degli enti impegnati nell’evento o degli istituti scolastici per eventuali uscite anticipate".