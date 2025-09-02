Attesa per l’auditorium: primo concerto all’ex Gil

Si parla della fine del 2025: per allora dovrebbero essere conclusi i lavori all’ex Gil, lo storico edificio razionalista di viale della Libertà (nella foto, la torre), un tempo sede della ‘Gioventù italiana del littorio’ e ora destinato a diventare contenitore di due diverse realtà. Nell’area di quello che fino a qualche decennio fa era il cinema Odeon arriverà la ‘casa della musica’, ovvero l’Auditorium Conad, mentre nell’ala sud sarà allestito il museo della ginnastica ‘Magyc’.

L’auditorium, che ospiterà orchestre di alto livello, rassegne e festival, vede un investimento di circa 4 milioni e sarà dotato di 420 posti, moderne strumentazioni domotiche e tecnologia avanguardistica in termini di acustica. Il progetto prevede spazi tecnici, camerini, un foyer e uffici per l’amministrazione, oltre a un bar. Il ‘Magyc’, invece, si svilupperà anche nell’area cortilizia dell’edificio, visibile quindi anche da chi percorre quello che l’amministrazione ha ribattezzato ‘Miglio bianco’: sono previste sculture a tema, una palestra all’aperto e, dentro, laboratori esperienziali, un corridoio per l’esposizione dei trofei, una sala video e tre stanze dedicate alla ginnastica ritmica e artistica. La parte museologica comporterà una spesa di 300mila euro, mentre il restauro murario prevede l’investimento di oltre un milione.

Mentre il Magyc sarà pronto nel 2026, il concerto inaugurale dell’auditorium sarà entro fine anno: un evento non solo culturale ma anche simbolico, che andrebbe a riscrivere la storia dell’ex Gil che, da mera testimonianza del passato, aprirà un futuro fatto di musica e partecipazione.