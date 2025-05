"Attivare il volo diretto Forlì-Roma"

L’idea era già emersa nei giorni scorsi: dopo l’incontro intercorso tra sindacati e vertici di F.A., le sigle hanno avanzato la proposta di inserire tra i voli del Ridolfi anche una rotta per Roma. Ora Stefano Marinelli di Uiltrasporti e Luigi Montesano di Filt Cgil formalizzano con una lettera la richiesta in una lettera indirizzata ai manager di Georgian Airways, al presidente della Regione Michele De Pascale e all’assessora regionale ai trasporti Irene Priolo.

I sindacati, infatti, vedono proprio nella compagnia che opera i voli per Tbilisi, in Georgia, l’opportunità per creare il ponte tra Forlì e la capitale. "Il collegamento risponderebbe concretamente all’esigenza crescente della comunità forlivese, delle città limitrofe e dei territori romagnoli, di poter contare su un accesso rapido e diretto al principale hub aeroportuale italiano, da cui partono la maggior parte dei voli intercontinentali. Questo servizio agevolerebbe non solo i residenti, ma anche imprenditori, lavoratori e professionisti, migliorando l’accessibilità e l’integrazione del territorio con i mercati internazionali".

La lettera continua: "Alla luce della recente apertura della vostra base operativa presso l’aeroporto di Fiumicino e a seguito dell’avviso di rotte da Forlì e Roma verso Tbilisi, riteniamo che l’istituzione di questa tratta rappresenterebbe un’opportunità strategica per Georgian Airways, sia in termini di crescita della propria rete, sia in termini di visibilità e radicamento sul territorio nazionale".

Poi i sindacati si rivolgono a De Pascale: "Siamo certi che tale iniziativa potrebbe contare sul supporto attivo della Regione, che riconosce nella mobilità aerea un elemento essenziale per lo sviluppo economico, turistico e sociale dell’Emilia-Romagna". Tra i vantaggi elencati da Marinelli e Montesano ci sarebbe anche "la generazione di nuovi posti di lavoro, sia diretti che nell’indotto aeroportuale, oltre a incentivare investimenti e flussi turistici verso il nostro territorio".

La mossa è fatta. Ora la palla è in mano alla compagnia aerea: starà a lei soppesare costi e benefici e fare la sua scelta.