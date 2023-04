Attività economiche, fa discutere il regolamento

C’è stato il convinto parere favorevole del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia alla revisione generale del testo unificato dei regolamenti comunali in materia di attività economiche. La delibera è il risultato di più di un anno di attività di studio, verifica e confronto intenso da parte degli uffici comunali preposti con le associazioni professionali e di categoria interessate. E’ stato portato a fondo un importante lavoro di sburocratizzazione e semplificazione, portando i vincoli legati all’esercizio dei vari mestieri al passo coi tempi e dalla parte del cittadino. Per il servizio taxi, per esempio, il nuovo regolamento prevede ulteriori forme di chiamata dai mezzi, accanto a quelle classiche a vista o con telefonata, prevedendo anche le piattaforme digitali. Per acconciatori, estetiste e tatuatori il regolamento apre al servizio a domicilio, non limitato solo ai gravi motivi di salute. Continuando con gli esempi: al Mercato delle Erbe di piazza Cavour si andrà in maniera stabile verso la possibilità di somministrare, oltre alla vendita, anche pasti e prodotti del territorio.

Il testo unificato dei regolamenti comunali in materia di attività economiche prevede anche adeguamenti regolamentari alle nuove direttive nazionali sulla sicurezza degli spettacoli viaggianti e dei grandi eventi, a tutela degli spettatori. Complessivamente, si tratta di un testo necessario visto che il regolamento fino a ieri in vigore risaliva al lontano 2014. Si tratta di importanti novità. I nuovi regolamenti saranno impattanti, in maniera positiva, sulle attività e i cittadini anche nell’ottica della tutela del consumatore e dei clienti. Si pensi all’introduzione della certificazione sulla provenienza del prodotto al mercato contadino recentemente spostato da piazza Dante al piazzale del San Domenico, formula azzeccata che ha portato ad un considerevole aumento degli operatori ed un maggiore afflusso di pubblico.

Fabrizio Ragni, consigliere comunale Fratelli d’Italia

***

Si è trasformato un vero e proprio pasticcio il voto sulla delibera relativa al regolamento delle attività produttive, oggetto di emendamenti multipli a firma unanime di tutti i gruppi di maggioranza. Il dato politico che emerge dall’ultimo consiglio comunale è in bocciatura politica del lavoro della giunta, che dopo oltre un anno ha prodotto un testo obsoleto e inadeguato, che la stessa maggioranza, con plurimi emendamenti sottoscritti all’unanimità dei gruppi che sostengono la giunta, ha cercato di rattoppare in zona in Cesarini.

Ne è derivato un testo zoppo, che non semplifica e non aiuta gli operatori come si era promesso di fare e che la stessa amministrazione ha riconosciuto che dovrà rivedere al più presto. Un vero e proprio corto circuito, che si è tradotto in un’occasione persa, che rischia di compromettere un settore già in difficoltà, i cui operatori rischiano di essere ulteriormente demotivati da un lavoro dell’amministrazione approssimativo e raffazzonato.

Gruppo consiliare del Partito Democratico di Forlì