Attività per ragazzi, comune artusiano alla ricerca di gestori

Si cercano gestori per l’attività dei Centri estivi anche nel territorio comunale di Forlimpopoli, secondo quanto stabilito dal ’Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vitalavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi’ promosso dalla Regione Emilia-Romagna.

Il progetto regionale, al quale

il Comune di Forlimpopoli ha aderito, è finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo

per sostenere le famiglie che hanno necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 13 anni, oppure nella fascia 3-17 anni se con disabilità.

L’avviso pubblico del Comune precisa alcuni requisiti minimi aggiuntivi a quelli previsti dalla normativa regionale: si richiede la disponibilità di una sede operativa nel Comune di Forlimpopoli, un progetto con finalità di tipo educativo, socio culturale, ricreativo sportivo a favore dei minori, è necessario avere un’adeguata esperienza nell’attività di organizzazione dei centri estivi. Inoltre viene richiesta l’apertura del servizio per almeno 4 settimane continuative, 5 giorni a settimana e 4 ore giornaliere, garantendo l’accoglienza di almeno 20 bambini.

Il Comune, completata l’istruttoria delle domande ricevute, pubblicherà sul proprio sito l’elenco dei Centri estivi 2023 presso i quali le famiglie, che intendono presentare domanda per l’assegnazione del contributo sotto forma di abbattimento della retta, potranno iscrivere i bambini e i ragazzi per il periodo giugnosettembre.

I privati che intendano rispondere per attivare la convenzione devono presentare le domande al Comune entro e non oltre il 17 aprile utilizzando la modulistica scaricabile sul sito, consegnarla all’Ufficio dei Servizi Sociali al primo piano della Casa della Salute, in via Bazzocchi 4 a Forlimpopoli, oppure inviarla per mail a [email protected]

Per modulistica e info: https:www.comune.forlimpopoli.fc.itservizinotizienotizie_fase02.aspx?ID=8234.