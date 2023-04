Attività sportive per famiglie

E’ partito a Civitella il progetto ‘Sport Siamo Noi Plus’ promosso dall’Aics nazionale con il finanziamento di Sport e Salute SpA e il riconoscimento del ministero dell’Istruzione e del Merito. Il progetto è rivolto a bambini e adolescenti dai 6 ai 14 anni e alle loro famiglie (con particolare riferimento alle donne) per avviarli alla pratica sportiva rafforzando la coesione sociale dei Comuni coinvolti e in questo caso di Civitella e Galeata che hanno patrocinato l’iniziativa insieme all’Istituto Comprensivo.

I corsi di maggio nella palestra di Civitella rivolti alle donne sono quelli di Mamanet (un misto di pallavolo e palla rilanciata) per mamme e over 30 il lunedì dalle 20,30 alle 21,30. In giugno-luglio dalle 20,30 alle 21,30, ginnastica posturale, mentre in settembre pallavolo dalle 20,30 alle 21,30. Invece per i ragazzi dai 6 ai 14 anni sempre a Civitella il mercoledì: aprile e maggio dalle 17 alle 19 tennis; in giugno-luglio calcio e settembre-ottobre basket.

A Cusercoli nello stesso orario ma il giovedì: aprile-maggio calcio; giugno-luglio basket e settembre-ottobre tennis. Infine a Galeata il mercoledì dalle 18,15 alle 20,15: aprile-maggio basket; giugno-luglio tennis e settembre-ottobre calcio.

o. b.