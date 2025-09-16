’Atto unico’: nuova vita per i grandi classici

A partire dal 17 ottobre, con ‘Romeo e Giulietta’, torna in scena, sui palcoscenici del Teatro Testori e del Diego Fabbri, la rassegna ‘Atto unico’. Giunta alla 16ª edizione, è promossa e gestita dal Teatro delle Forchette con il sostegno del Comune di Forlì, nell’ambito della Convenzione triennale che ha come obiettivo la promozione di attività culturali svolte sul territorio.

A calcare la scena, ci saranno giovani allievi e neodiplomati, formatisi grazie ai progetti Teatr’ok, destinato ai più piccoli, e ‘The Theatre’. "E’ una rassegna che rientra in un progetto più ampio, nato nel 1999 – spiega Antonio Sotgiu, presidente del Teatro delle Forchette –. Dopo una pausa nel 2014 e quella indotta dal Covid, lo abbiamo riproposto al Comune, che sta facendo un buon lavoro per la cultura". La rassegna dal titolo ‘Confini e trasformazioni della letteratura’, si articola in 4 spettacoli che, quest’anno, avranno come filo conduttore la ricerca di un nuovo linguaggio teatrale contemporaneo "con il superamento dei confini letterari, che si traduce in linguaggi misti (teatro, cinema, danza, musica, performance) e nella scelta di testi che riflettono sulla trasformazione della parola in azione scenica". Verranno proposte opere di autori classici e ci sarà un’incursione nella cronaca del secolo scorso, senza trascurare un ironico rimando al cinema. Il primo appuntamento è il 17 ottobre alle 21, al teatro Testori, con ‘Romeo e Giulietta’, da William Shakespeare per la regia di Stefano Naldi. "Si tratta di una versione punk-rock – spiega il regista –. Il tema fondamentale che abbiamo esplorato è quello della violenza e della velocità con le quali avvengono le cose. In scena ci saranno i nostri allievi e un attore di dieci anni, nel ruolo di lettore drammaturgico".

Il secondo spettacolo, il 13 dicembre, alle 21, al Fabbri è ‘Jekyll e Hyde - The Gothic Musical Thriller’, sempre di Naldi. Tra gli interpreti, la soprano Mya Fracassini. "Trattiamo il tema del doppio, con la scena dominata da specchi – dice Naldi –. La musica e i cori, guidati da Fracassini, trasformano la messa in scena in una tragedia gotica".

Il terzo appuntamento è il 23 gennaio al Testori, con ‘Cuore di mamma’, per la regia di Massimiliano Bolcioni. Lo spettacolo rievoca la vicenda, che risale agli anni ’40 del secolo scorso, della serial killer Leonarda Cianciulli, ‘la saponificatrice di Correggio’. "Mi sono ispirato al film ‘Gran Bollito’, interpretato da tre attori maschi che ricoprono ruoli femminili – dice Bolcioni – e rappresentano il dolore del mondo". Lo stesso Bolcioni è in scena, nelle vesti di una delle tre donne. L’ultimo spettacolo è ‘Francamente me ne infischio’, con la regia di Antonio Sotgia, anche questo al Testori il 20 febbraio alle 21. Con diversi rimandi al cinema, da ‘Via col vento’ a ‘Twin Peaks’, è una commedia romantica che racconta la storia di due coppie, una omosessuale e l’altra etero.

Paola Mauti