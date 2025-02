Attrazione Carnevale. La piazza fa il pieno:: "Anche questa è Cultura"

Il ‘Carnevale dei sogni’ ha fatto il pieno: la festa organizzata domenica in piazza Saffi dal Comune, secondo l’assessora ai grandi eventi Andrea Cintorino, ha richiamato oltre 5mila persone. "È stato un grande pomeriggio di festa – dichiara Cintorino –. Le famiglie e i più piccoli sono stati i veri protagonisti di questo bellissimo Carnevale. Piazza Saffi e l’intero centro storico si sono trasformati in un palcoscenico di maschere colorate, personaggi di fantascienza, fate e cosplay. Non sono mancati anche i momenti più dolci, con la distribuzione di caramelle e zucchero filato a tutti i bambini che hanno riempito il nostro centro, illuminandolo con i loro sorrisi".

Oltre alla soddisfazione per una Piazza Saffi gremita, l’assessore Cintorino parla di "un evento che, come Forlì che Brilla e Cara Forlì, esercita una forte attrazione su tutto il territorio, configurandosi come un vero e proprio brand di riferimento su scala regionale e nazionale. Gli eventi, i grandi eventi di cui Forlì si è resa protagonista in questi anni, rappresentano un valore aggiunto per la vocazione ricettiva e culturale di questa città, e una carta da giocare nell’imminente candidatura di Forlì a capitale italiana della cultura".

Soddisfatto anche il comitato di quartiere Cava-Villanova, dove sabato scorso si è tenuta la tradizionale parata di quartiere presso il polisportivo Monti di via Sillaro, affollato di bambini e famiglie. In particolare ha partecipato molto attivamente la elementare ’Tempesta’ della Cava, presente con tutte le classi al completo, pronti a far sentire la loro energia partecipando alla ‘gara del fonometro’, dove si sono aggiudicati per aggiudicarsi il podio per ‘i gruppi più energetici e rumorosi’ e vincendo un giro-pizza per tutta la classe alla Pizzeria da Guido, un ingresso di classe a Indiana Park e un ingresso ad Atlantica. Sono stati inoltre consegnati ben 600 voucher per ingressi alla piscina del Polisportivo Monti a tutti i bimbi ed insegnanti partecipanti e altrettanti buoni sconto da utilizzare alla pizzeria Da Guido e al ristorante Clubby.