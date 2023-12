Attrezzature in regalo a pediatria nel ricordo di Luisa Cantoni

Il reparto di pediatria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni ha ricevuto nei giorni scorsi una generosa donazione da parte degli eredi di Luisa Cantoni, "una donna – afferma il servizio sanitario regionale – che ha sempre mostrato costante sensibilità nei confronti dell’infanzia e che ha voluto lasciare un significativo segno di sé anche all’interno del reparto dedicato ai più piccoli".

Sono state messe a disposizione attrezzature di grande valore e utilità quotidiana: due ventilatori C-PAP neonatali, un ecografo wireless per accessi vascolari, un apparecchio per la misurazione dei parametri vitali, due carrelli per terapia farmacologica, un monitor multiparametrico e un software aggiornato per strumento ecografico. "La nostra gratitudine – commentano dal servizio sanitario regionale – va alle splendide persone che si sono impegnate perché l’intenzione del proprio familiare trovass realizzazione".