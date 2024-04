Audio incastra figlio aggressore. Minacciava i genitori per la droga

Gli smartphone hanno ormai assunto un ruolo determinante nella vita di tutti, ma non sempre si pensa alle sue implicazioni anche nel campo della giustizia. Eppure è stato proprio un audio registrato da un testimone con il suo cellulare a incastrare un uomo di 58 anni, arrestato in ’flagranza differita’, proprio grazie alla nuova misura pre-cautelare introdotta con la legge 168 del 2023 che è entrata in vigore nel dicembre 2023.

Questa è una delle prime applicazioni in provinacia della cosiddetta ‘legge Roccella’, pensata proprio per garantire maggiore sicurezza alle vittime di reati commessi in ambito domestico.

La misura prevede, infatti, la possibilità di arresto che viene considerato ‘in flagranza di reato’ anche nel caso in cui le forze dell’ordine non si trovino sul posto nel momento in cui il reato accade, ma a documentare i fatti accaduti siano audio o video acquisiti poi dagli inquirenti.

Le accuse che pendono sul 58enne sono quelle di maltrattamenti ed estorsione operati ai danni degli anziani genitori. Alla sala operativa della questura è arrivata una richiesta di soccorso per aggressione: non era la prima a riguardare quello stesso nucleo familiare, che si era già rivolto più volte alle forze dell’ordine per le medesime ragioni. A commettere il fatto, appunto, un uomo di 58 anni che proprio in quel momento stava minacciando gli anziani genitori (entrambi vicini ai 90 anni) allo scopo di ottenere del denaro. Le volanti, giunte sul posto, hanno subito fermato l’uomo e, soprattutto, hanno acquisito da un testimone una nota audio che conteneva la registrazione vocale dell’avvenuta aggressione: nella registrazione si sentiva distintamente l’uomo che minacciava i genitori di incendiare la loro casa se gli avessero negato il denaro che chiedeva loro.

Ai poliziotti le vittime hanno raccontato che i soprusi e le minacce andavano avanti già da tempo e che purtroppo la situazione stava degenerando: proprio nei giorni precedenti al fatto, le vittime erano state in Questura per raccontare i fatti agli investigatori della Squadra mobile che seguivano il caso e che avevano quindi rilevato comportamenti minatori ed estorsivi, ritenendo che alla base vi fosse il consumo di sostanze stupefacenti da parte del 58enne.

A rivelarsi decisiva nell’arresto è stata proprio la registrazione audio effettuata da un testimone (un familiare, non uno dei genitori): una prova che è riuscita a mettere fine a quello che ormai era diventato un lungo incubo