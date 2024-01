Audiovisivi, serata dedicata a due autrici

Oggi alle 21.15, nella nuova sede del Foto Cine Club Forlì a San Varano, nel Centro polifunzionale della Parrocchia San Marco in Varano (via Firenze 207), serata dedicata agli audiovisivi di Sandra Zagolin e Francesca Gernetti. Le due autrici sostengono che i loro lavori rispecchiano profondamente ciò che sono, ciò che le appassiona o che le attrae. Fra i titoli degli audiovisivi in programmazione ‘Around the world’, ’Dolomiti, patrimonio Unesco’, ‘Mongolia’, ’Bambini nel Mondo’, ’Aboriginal People’. Ingresso libero.