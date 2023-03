Auditorium, la spinta di 6.675 voti Progetto al quarto posto in Italia

È ufficiale: il progetto di riqualificazione dell’ex Gil ha superato la fase due del concorso ministeriale ‘Art bonus’, posizionandosi quarto in Italia. Una posizione ragguardevole che ha raggiunto grazie a un totale di 6.675 voti che i forlivesi (e, forse, non solo) hanno deciso di accordargli collegandosi alla piattaforma del contest. Davanti a Forlì ci sono solo il museo di storia naturale di Livorno (primo, con 11.690 voti), il complesso dell’ex convento di Narni (10.093) e la biblioteca storica del conservatorio di Venezia (7.454).

Il progetto forlivese prevede, entro i primi mesi dell’anno prossimo, la trasformazione dell’ex cinema Odeon in un auditorium per la musica: un’idea che costituisce il tassello fondamentale di un piano ancora più ambizioso, ovvero quello di candidare il quartiere razionalista di Forlì (che l’amministrazione ha recentemente ribattezzato ‘miglio bianco’ proprio a scopo promozionale) a patrimonio Unesco.

A questo proposito, proprio nei giorni scorsi anche Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia, accompagnata dall’assessore alla cultura Valerio Melandri e dall’ingegner Gianluca Foca, ha effettuato un sopralluogo nel palazzo dell’Ex collegio aeronautico di Forlì, che rientra tra i quindici edifici di punta del miglio bianco: "Il patrimonio culturale razionalista di Forlì è un unicum – ha affermato Buonguerrieri –. Iniziative come l’Art Bonus possono rappresentare un’opportunità per coinvolgere imprese e cittadinanza attraverso erogazioni liberali per il sostegno della cultura".

Quello che riguarda l’ex Gil, del resto, è stato il progetto più votato in assoluto in Emilia-Romagna: Bologna arriva solo al settimo posto. Dietro Forlì ci sono città decisamente notevoli le cui idee, però, non sono riuscite a coinvolgere quanto quella forlivese: al sesto posto, ad esempio, troviamo Torino, al nono Palermo, mentre Firenze è solo alla 17ª posizione; dietro ancora c’è Milano, alla numero 20. "Alla gioia di tutta l’amministrazione – commenta il sindaco Gian Luca Zattini – si è unita l’emozione per un risultato unico in Regione. Grazie a tutte quelle persone che hanno votato, ai funzionari, tecnici e dipendenti del Comune e ai tantissimi mecenati che hanno donato e continuano a donare. Grazie alla città di Forlì, custode di un patrimonio artistico e architettonico che non teme rivali". Per l’assessore Valerio Melandri, "aver sconfitto città capoluogo come Firenze, Siracusa, Perugia, Roma e Napoli è un’emozione indescrivibile, che toglie il fiato".

Melandri, poi, spiega come, di fatto, il risultato ottenuto consegni a Forlì un posto certo tra i progetti che saranno premiati a Roma il 15 aprile: "In quell’occasione, infatti, i 12 progetti finalisti saranno così suddivisi: 6 per la categoria ‘Beni e luoghi della cultura’ e 6 per la categoria ‘Spettacolo’. I voti ottenuti da ciascun progetto sui social saranno sommati ai voti precedentemente ricevuti sulla piattaforma Art Bonus. La somma di questi voti determinerà l’ordine finale delle due classifiche e i due vincitori, uno per ogni categoria". Fino alle 12 del 30 marzo, sarà possibile votare sui social, sui profili Facebook e Instagram di ‘Art bonus’, in una sfida a suon di like che condurrà, poi, a stilare la classifica finale.

