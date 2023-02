Auditorium pieno per l’ultimo Dc Casini: "La politica merita onore"

È stato presentato ieri all’Auditorium Intesa Sanpaolo di Forlì il libro autobiografico di Pier Ferdinando Casini ‘C’era una volta la politica. Parla l’ultimo democristiano’ (edito da Piemme, 255 pagine) dove ha raccontato in una sala gremita e plaudente la sua esperienza di questi ultimi quarant’anni di politica italiana.

Ha esordito Venerino Poletti, presidente dell’Accademia degli Incamminati di Modigliana: "Nel libro non c’è solo la storia di 40anni di politica ma, soprattutto, il profilo di un uomo che ricorda che gli affetti e i figli sono più importanti e che il giorno del suo ingresso in Parlamento telefonò al padre e per l’emozione non fece altro che piangere". A seguire Antonio Patuelli, presidente emerito della medesima Accademia e guida dell’Abi (Associazione bancaria italiana), definisce il libro "un’autobiografia prospettica". Conosce Pier Ferdinando da quando aveva 21 anni: "E il suo dna è fatto di principi e i valori che sono la sua bussola, è un degasperiano che crede nelle istituzioni e nella distinzione tra le due sponde del Tevere. È una riserva della Repubblica rispettata da tutti". Quindi Maurizio Gardini, presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì: "Questo libro ci fa attraversare la storia dell’Italia con garbo, alternando le vicende del Paese con le sue famigliari. I ricordi dell’incontro alla Camera con Papa Wojtyla, il 14 novembre 2002, e della sua città, Bologna".

Poi l’intervento del senatore Casini che ha attraversato la Prima e la Seconda Repubblica, parlato di Tangentopoli e fatto una difesa accorata della democrazia, delle istituzioni e soprattutto del Parlamento. L’autore è il decano della Repubblica che lui racconta con passione e ha scritto questo libro "per restituire l’onore politico alle persone che si sono impegnate, perché la politica non merita di essere demonizzata. Mentre in questo paese per combatterla si è ricorso all’antipolitica, facendo credere che i partiti fossero la causa di tutti i mali". E si è fatto del facile populismo con l’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti o la riduzione del numero dei parlamentari. Poi alla prova dei fatti questi innovatori hanno avuto bisogno dei funzionari parlamentari anche per elaborare le leggi. Ha elogiato la platea: "Oggi siamo tutti qui perché abbiamo avuto gli stessi ideali e la politica si faceva sul territorio dove in ogni comune ognuno trovava un riferimento. Oggi tutto è spersonalizzato e ci si illude che l’antipolitica possa migliorare il paese".

Cita Ciampi, Napolitano, Mattarella come testimoni della validità dell’istituzione del Presidente della Repubblica, la più amata dagli italiani perché il Paese essendo litigioso ha bisogno di un ‘pater familias’. L’elezione diretta invece lo farebbe diventare elemento divisivo. Poi un giro intorno al mondo di geopolitica e sui giovani: "Confermo che nel libro ci sono questioni etiche che sono generazionali e quindi diverse. I ragazzi di oggi sono bravissimi e se qualcuno sbanda è perché questa società ti fa sbandare". Alla fine la speranza: "Siamo in ritardo ma non tutto è perduto".

Giancarlo Aulizio