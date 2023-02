Aumenta la neve: Campigna a pieno ritmo

di Oscar Bandini

La neve è caduta ancora copiosa sull’appennino tosco-romagnolo e da venerdì a domenica la stazione invernale viaggerà a pieno ritmo. Infatti nella notte tra mercoledì e giovedì alla già abbondante coltre bianca accumulata tra fine gennaio e febbraio si sono aggiunti altri 30 centimetri di neve fresca che raggiunge ormai sul crinale la quota di 1,5 metri; le temperature sono decisamente sotto lo 0 termico facendo segnare un -10° in assenza di vento.

"E’ una situazione ideale per chi ha voglia di inforcare gli sci da discesa e scendere sulle due piste (la rossa e la nera) di Monte Falco-la Capanna – precisa il maestro di sci Manuel Tassinari –, ma anche gli sci da escursionismo, le ciaspole per itinerari lungo i sentieri del Parco nazionale o lo snowboard e il bob nell’area dei Fangacci dove funziona anche il tapis roulant. Qui i nostro maestri di sci saranno a disposizione di chi vuole imparare. Infine sarà a disposizione anche il tracciato di fondo di 3 chilometri e il servizio noleggio materiali al parcheggio dei Fangacci mentre il rifugio la Capanna resterà aperto con servizio di ristorazione-bar" (info su www.campigna.it e pagina Facebook ‘Sciare in Campigna’).

Febbraio insomma si conferma il mese più nevoso dell’anno come dimostrato dagli annali del servizio meteo e lo spessore della neve fa ben sperare sull’apertura per tutto il mese della stazione invernale più importante della Romagna. "Domenica ripeteremo lo schema già sperimentato nel programma Neve&Natura, ovvero – precisa l’assessora al turismo del Comune di Santa Sofia Ilaria Marianini – la presenza dei parcheggiatori ai Fangacci, l’utilizzo del bus navetta dal Passo della Calla a Burraia e agli impianti di sci e potremo contare anche sul coordinamento delle forze dell’ordine nella gestione non facile della viabilità del comprensorio. L’invito a tutti coloro che sceglieranno la Campigna è quello di usare però prudenza, pneumatici invernali o catene da neve per evitare blocchi nella circolazione e quindi lunghe code. Naturalmente quando tutti i parcheggi saranno pieni le forze dell’ordine bloccheranno il traffico. Il lungo fine settimana – conclude Marianini – sarà caratterizzato dal sole e quindi tutti, comprese le famiglie con bambini, potranno godere degli splendidi panorami innevati del Parco nazionale".

Tanta la neve e così cresce anche il livello dell’acqua nella diga di Ridracoli: alle ore 12 di ieri il lago conteneva 29.711.872 metri cubi d’acqua (sui 33 milioni dello sfioro) e l’altezza raggiunta era di 553,94 metri sul livello del mare rispetto ai 557,30 massimi, ovvero la quota di sfioro a cui mancano quindi solo 3,36 metri. Ora le variazioni giornaliere sono di pochi centimetri viste le basse temperature, ma appena queste si alzeranno il manto nevoso comincerà lentamente a sciogliersi e a tramutarsi in acqua. A quel punto la tracimazione tanto attesa dai gestori dell’Acquedotto di Romagna diventerà realtà.