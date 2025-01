"Aumenta l’Irpef? Sì, ma per salvare i servizi. Per le opere 10 milioni"

Roberto Cavallucci, sindaco di Meldola, nell’ultimo consiglio comunale avete approvato il bilancio di previsione. Avete ritoccato le aliquote?

"Sì, l’addizionale comunale Irpef è passata dallo 0,36% allo 0,50 per chi ha un reddito fino a 28mila euro; da 0,41 a 0,60 per la fascia 28mila-50mila euro ed è rimasta allo 0,80 per chi è sopra i 50mila euro. Allo stesso tempo abbiamo aumentato la fascia delle persone esentate, da 12mila a 13mila. Significa che chi ha un reddito fino a 13mila euro non paga l’Irpef".

Perché questo aumento?

"L’alternativa era tagliare i servizi: contributo per l’affitto, servizi sociali, sostegno alla disabilità e via dicendo resteranno invariati. Questo spiega, a mio modo di vedere, l’astensione e non il voto contrario dell’opposizione. I valori dell’Irpef sono comunque tra i più bassi a confronto con quelli di Comuni vicini".

Crescerà anche l’Imu?

"No, non l’abbiamo toccata".

Il consiglio ha dato il via libera al piano triennale delle opere pubbliche: quali sono i progetti principali che realizzerete?

"Parliamo di 10 milioni di interventi in tre anni. La nostra principale azione riguarda la ricostruzione post-alluvione, vedi le strade colpite dalle frane, poi c’è la realizzazione del polo scolastico (3-6 anni) alle scuole medie. Il 2025 sarà l’anno in cui termineranno i lavori, così da essere a posto per i prossimi 20 anni. Le do qualche numero: per l’asilo nido ‘Il Pulcino’ spenderemo 900 mila euro, 2,5 milioni per sistemare le due materne, 550mila per la palestra delle scuole medie".

Entrando in municipio sono sparite le sedie per consiglieri e pubblico nel salone comunale. Che fa, ha abolito la democrazia?

"Ma no (ride, ndr), è che è previsto un intervento da 740mila euro per consolidare la parte più vecchia e fragile del Comune. Quella sala sarà oggetto di lavori, per cui l’abbiamo dovuta sgombrare. I prossimi consigli si terranno in sala Versari, a palazzo Doria Pamphili".

Intendete trasmettere prima o poi i consigli in streaming?

"Si potrebbe fare. Avevamo iniziato a farlo in maniera artigianale durante il covid, poi ci siamo fermati".

A che punto sono i lavori al Palazzo del Podestà?

"Stanno andando avanti rapidamente. Qui, grazie a un progetto condiviso con CavaRei, avremo laboratori socio-occupazionali per ragazzi con disabilità. Gli spazi recuperati potranno poi essere usati la sera per incontri".

Problema reale o presunto, è quello dei parcheggi: novità?

"Sì. Per quanto riguarda i posti auto, nascerà un parcheggio con 20 stalli, gratuiti, nell’area verde a fianco della scuola elementare".

L’Irst non ha più fisicamente lo spazio per allargarsi: quale sarà il futuro dell’Istituto tumori?

"A breve inaugureremo la radiofarmacia. Stiamo lavorando al Pug, il piano urbanistico generale: ragioneremo di spazi per l’Irst. In passato avevamo candidato un progetto per destinare alcuni spazi dell’ex ospedale a uffici dell’Irst, ma non venne finanziato".

Parlando di uno dei luoghi più belli di Meldola, la frazione di Teodorano, cosa è successo ai lavori di recupero e consolidamento della torre?

"La torre aveva gravi problemi strutturali ma abbiamo completato, investendo ulteriori risorse, il restauro e il consolidamento. Dobbiamo riprogettare la scala interna, quella che consentirà alle persone di salire in cima e vedere il panorama. Nel progetto includeremo anche la sistemazione della corte della torre e, se possibile, dell’illuminazione".

Che 2025 sarà per Meldola?

"Sarà l’anno della ricostruzione e del completamento dei lavori legati all’edilizia scolastica. La cosa più importante che abbiamo ottenuto è stata tenere unita la comunità, grazie al grande lavoro di associazioni, Protezione civile, Comunità cattolica e cittadini".

Luca Bertaccini